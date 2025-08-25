Мужу Раксаны Исмаиловой грозит до 14 лет тюрьмы

Муж певицы Раксаны Исмаиловой, Фазиль Амирасланов, также был привлечён к уголовной ответственности по делу о мошенничестве на сумму 1 миллион манатов, по которому арестована его супруга.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, Ф.Амирасланов обвиняется в присвоении средств в особо крупном размере в рамках того же дела.

Бизнесмен привлечён в качестве обвиняемого, но не арестован. В отношении него избрана мера пресечения в виде надзора полиции. Фазиль Амирасланов не может покидать страну до окончания следствия.

Информацию подтвердил адвокат Ф.Амирасланова Рамал Шахмаров.

Отметим, что расследованием уголовного дела занимается Сабунчинское районное управление полиции. Раксане и её мужу предъявлено обвинение по статье 178.4 (мошенничество, совершённое в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Если причинённый ущерб не будет возмещён, лица, признанные виновными по этой статье, могут быть лишены свободы на срок от 10 до 14 лет.

