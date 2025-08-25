Сергей Марков заявил, что опасается уголовного дела после призывов пропагандиста Соловьева

Российский политолог Сергей Марков опасается уголовного преследования после того, как пропагандист Владимир Соловьёв предложил его «посадить».

«Конечно, опасаюсь. Он [Соловьёв] обещал сделать меня иноагентом. И смог», — сказал Марков в комментарии «Осторожно Media».

На вопрос, не собирается ли он из соображений безопасности покинуть страну, Марков ответил, что ему «хочется верить в Россию».

Ранее Соловьёв в прямом эфире своей программы на канале «Россия 1» призвал посадить Сергея Маркова в тюрьму.