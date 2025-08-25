Пожар в общежитии Наримановского района: трое человек отравились дымом - ОБНОВЛЕНО

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи в 15:00 поступил вызов в связи с пожаром в жилом здании, расположенном на улице Кёроглу Рагимова в Наримановском районе Баку.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBİB.

На основании вызова на место происшествия была направлена бригада скорой медицинской помощи.

Врачи оказали на месте помощь двум женщинам и одному мужчине с диагнозом острая реакция на стресс.

19:00

В Наримановском районе произошёл пожар в общежитии.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло в однокомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного общежития.

В результате происшествия три человека получили отравление продуктами горения. Пожар был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС.