Трамп выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном до конца года
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в будущем.
Трансляцию его выступления перед журналистами вел официальный канал Белого дома в YouTube.
«Мы когда-нибудь встретимся. На самом деле я с нетерпением этого жду», — сказал Трамп.
Позднее он добавил о желании встретиться с северокорейским лидером в 2025 году.
Трамп обратил внимание, что с начала его второго президентского срока у США «не было проблем с КНДР». Оценивая военный потенциал Северной Кореи, он отметил ее «большие возможности».
