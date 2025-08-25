Трамп выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном до конца года

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в будущем.

Трансляцию его выступления перед журналистами вел официальный канал Белого дома в YouTube.

«Мы когда-нибудь встретимся. На самом деле я с нетерпением этого жду», — сказал Трамп.

Позднее он добавил о желании встретиться с северокорейским лидером в 2025 году.

Трамп обратил внимание, что с начала его второго президентского срока у США «не было проблем с КНДР». Оценивая военный потенциал Северной Кореи, он отметил ее «большие возможности».