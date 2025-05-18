В столице начала работу научно-практическая конференция «Рак щитовидной железы и нарушения обмена веществ: современный подход» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Международная научно-практическая конференция «Рак щитовидной железы и нарушения обмена веществ: современный подход», организованная Бакинским филиалом Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации, состоялась в воскресенье в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие было приурочено к 10-летнему юбилею Бакинского филиала Сеченовского университета и направлено на обмен научно-практическими знаниями по современным методам диагностики и лечения заболеваний щитовидной железы, а также на повышение знаний и навыков специалистов в этой области.

В конференции приняли участие общие хирурги, онкологи, эндокринологи, радиологи и терапевты.

Открывший мероприятие ректор Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета, ведущий хирург-онколог отделения опухолей головы и шеи Национального центра онкологии Министерства здравоохранения, профессор Азиз Алиев отметил, что за последние годы филиал прошел большой путь развития. "Наш университет был создан в 2015 году по Распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и по инициативе первой леди, почетного профессора Сеченовского университета Мехрибан ханым Алиевой. Университет оснащен самым современным оборудованием, сотрудничает более чем с 30 больницами. Наши студенты проходят стажировку в этих больницах. В университете обучаются 720 студентов и 109 резидентов, профессорско-преподавательский состав приезжает из Москвы», - сказал ректор. По его словам, в Учебно-симуляционном центре проводится обучение практическим навыкам и аккредитация студентов Сеченовского университета и азербайджанских вузов.

«Учебно-симуляционный центр Сеченовского университета получил европейский сертификат симуляционного обучения, и мы гордимся тем, что с прошлого года проводим обучение среди населения в Карабахской экономической зоне и местных врачей», - добавил Азиз Алиев.

Профессор также сказал: «14 мая Фондом Межгосударственного гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ в городе Душанбе мне была вручена премия «Звезда Содружества». Эта награда присуждена мне «За выдающийся вклад и достижения в области науки и образования». Помимо самой награды, были предоставлены денежные средства в размере 2 миллионов рублей. В зале присутствовали представители всех стран СНГ, и я хочу особо подчеркнуть, что, когда меня пригласили выступить там, я заявил, что решил передать эту премию в Фонд возрождения Карабаха. Конечно, это капля в море по сравнению с большой работой, которую делает наше государство, но для меня это большая честь. Произнося эти слова, я горжусь своей Родиной, своим руководителем – Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Потому что возможность озвучить эти слова обеспечила нам наша героическая армия, освободившая Карабахский регион именно под его руководством. Сегодня мы можем с уверенностью говорить: Карабах – это Азербайджан! Этот регион стремительно возрождается. Именно благодаря таким руководителям, как Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан ханым Алиева, мы гордимся своей Родиной – тем, какого прогресса добился Азербайджан и как превратился в современное государство.

Благодаря руководству нашего Верховного главнокомандующего и нашей доблестной героической армии мы вернули наши земли, и сегодня гордо шагаем с высоко поднятой головой».

Президент-основатель и главный исполнительный директор Центра исследований рака в Майами профессор Сеза Али Гюлеч в своем выступлении затронул историю лечения рака щитовидной железы. Коснувшись важного исследования этого заболевания, проведенного несколько лет назад, он заявил, что все виды рака щитовидной железы обладают высокими характеристиками. Профессор подчеркнул, что лечить тех, кто находится в группе риска, не так просто, как казалось ранее.

Выступая с презентацией о современном хирургическом лечении рака щитовидной железы, профессор Азиз Алиев отметил, что основной целью операции является полное удаление опухоли с минимальным риском повреждения окружающих структур. По его словам, наиболее распространенными видами рака в Азербайджане среди мужчин являются рак легких и желудка, а среди женщин – рак молочной железы, толстой кишки и щитовидной железы.

Директор клиники эндокринологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова профессор Валентин Фадеев выступил с презентацией об изменениях в концепции первичной диагностики узлового зоба.

Затем руководитель отделения ядерной медицины и радионуклидной терапии Национального центра онкологии доктор медицинских наук Фуад Новрузов выступил на тему «Другие тактики лечения радиолигандами при йододефицитном метастатическом раке щитовидной железы», биоинформатик Бурулджа Улувар из Берлинского института здоровья – на тему «Молекулярные основы радиоактивной йодной тераностики», профессор кардиологии Франческо Косентино из шведского Каролинского института и Университетской больницы – «Диабет и сердечно-сосудистые заболевания: проблемы и трудности с точки зрения кардиолога».

На мероприятии обсуждались вопросы применения целостного подхода к лечению пациентов с учетом взаимосвязи между нарушениями обмена веществ и образованием опухолей щитовидной железы.

На конференции были даны ответы на ряд вопросов, интересующих участников.