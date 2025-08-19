Рубио: Путин согласился встретиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом минувшей ночью заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, присутствовавший в кабинете американского лидера во время разговора.

«Сам факт того, что Путин говорит: „Конечно, я встречусь с Зеленским“, уже имеет большое значение. Я не ожидаю, что они выйдут с переговоров лучшими друзьями или заключат мирную сделку. Но, думаю, тот факт, что они сейчас общаются друг с другом, важен. Этого не происходило три с половиной года. Это была патовая война, война смерти и разрушений», — сказал Рубио в эфире Fox News. По его словам, США работают над организацией подобной встречи.

Дональд Трамп после переговоров в Белом доме с президентом Украины и европейскими лидерами рассказал о деталях обсуждений Владимиру Путину. Затем американский президент сообщил о планах организовать личную встречу президентов России и Украины. В дальнейшем планируется провести трехстороннюю встречу с участием и Трампа. При этом российская сторона пока подтвердила лишь готовность повысить ранг и уровень делегаций на переговорах с Украиной.