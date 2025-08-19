В Баку пройдет Baku Water Week

С 10 по 12 сентября в Баку состоится 2-я Baku Water Week (Бакинская водная неделя), предусматривающая проведение Международной выставки и конференции «Водное хозяйство».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Baku Water Week, создающая возможности для открытого диалога и практического сотрудничества в области водного хозяйства, имеющая стратегическое значение для Азербайджана и региона, в этом году также готовится предложить конкретную пользу и реальные возможности для местных и зарубежных участников. Основная цель проведения мероприятия заключается в дальнейшем развитии водного хозяйства в стране, привлечении новых технологий, оборудования и инвестиций, обсуждении существующих трудностей и путей их решения, а также в обеспечении доступности новых возможностей для заинтересованных сторон.

Мероприятие проводится при поддержке Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана. Организатором выступает компания Caspian Event Organisers. Активную поддержку Baku Water Week также оказывает Ассоциация организаторов выставок Азербайджана (ASTA).

Актуальность и значимость Baku Water Week для отрасли подчеркивает тот факт, что генеральным спонсором мероприятия выступает ACWA Power — ведущая компания Саудовской Аравии, специализирующаяся в области энергетики и водных ресурсов.

Один из мировых лидеров в области энергетики и водных ресурсов, ACWA Power поддерживает продвижение в рамках данного мероприятия устойчивых решений, ориентированных на водный сектор. Генеральный директор компании по Азербайджану и Турции Селим Гювен поделился своим мнением о деятельности компании в области водных ресурсов и участии в Baku Water Week: «ACWA Power является крупнейшей в мире частной компанией по опреснению воды, а также единственной компанией, которая занимает лидирующие позиции сразу в трех стратегически важных направлениях будущего — возобновляемая энергетика, зеленый водород и опресненная вода. Наша миссия заключается в том, чтобы обеспечивать электроэнергией и опресненной водой надежно, устойчиво и по максимально низкой стоимости.

В Азербайджане мы уже инвестировали 340 миллионов долларов США в строительство ветряной электростанции мощностью 240 МВт в Хызы-Абшероне. Мы также гордимся тем, что стали победителем тендера на проект по опреснению каспийской морской воды мощностью 300 000 кубометров в сутки — это первый в Каспийском регионе объект такого масштаба, который сыграет важную роль в обеспечении долгосрочной водной безопасности Азербайджана. Для реализации данного проекта мы планируем вложить 400 миллионов долларов США.

В этой связи мы рады выступить генеральным спонсором Baku Water Week — платформы, которая предоставляет значительные возможности для сотрудничества в сфере управления водными ресурсами, применения устойчивых технологий и укрепления водной безопасности в регионе. Мы привержены тесному взаимодействию с государственными структурами, отраслевыми партнерами и лидерами инноваций с целью построения более эффективного и устойчивого водного будущего для Азербайджана и всего региона».

Компания ACWA Power также примет участие во 2-й Международной конференции «Водное хозяйство», проходящей в рамках Baku Water Week. Исполнительный директор компании Марко Арчелли выступит на пленарной сессии под названием «Лидерство в управлении водными ресурсами: региональные и глобальные перспективы». Панельная дискуссия на тему «Инновационные подходы к управлению альтернативными источниками воды» будет включать участие Селима Гювена, генерального директора компании по Азербайджану и Турции.

Таким образом, в ходе Baku Water Week будут обсуждаться такие темы, как управление водными ресурсами, эффективное использование воды, глобальные изменения климата, водная безопасность, инновационные подходы в сфере водного хозяйства, водная дипломатия, а также новые водные технологии и практики. На повестке дня окажутся и важные инициативы, связанные с отраслью.

Одновременно в рамках мероприятия состоятся B2B и B2G встречи, направленные на развитие сотрудничества между государственными структурами, частным сектором и инновационными стартапами.

Официальным банком Baku Water Week является PASHA Bank — ведущий корпоративный финансовый институт страны. Официальным отелем мероприятия выступает Absheron Hotel Group.

Официальные гостиничные партнеры осенних выставок 2025 года — Hilton Baku, Radisson Hotel Baku, Hilton Garden Inn Baku, Ibis Baku City; официальные партнеры-флористы — Gloria Flowers и Buketeria; официальный туристический партнер — компания Greenwich Travel Club; среди других официальных партнеров — компании AzExpoMontage LLC и Caspian Freight Services.

Подробная информация о Baku Water Week доступна на официальном сайте: www.bakuwaterweek.az.