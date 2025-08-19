 В Баку пройдет Baku Water Week | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Баку пройдет Baku Water Week

First News Media18:07 - Сегодня
В Баку пройдет Baku Water Week

С 10 по 12 сентября в Баку состоится 2-я Baku Water Week (Бакинская водная неделя), предусматривающая проведение Международной выставки и конференции «Водное хозяйство».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Baku Water Week, создающая возможности для открытого диалога и практического сотрудничества в области водного хозяйства, имеющая стратегическое значение для Азербайджана и региона, в этом году также готовится предложить конкретную пользу и реальные возможности для местных и зарубежных участников. Основная цель проведения мероприятия заключается в дальнейшем развитии водного хозяйства в стране, привлечении новых технологий, оборудования и инвестиций, обсуждении существующих трудностей и путей их решения, а также в обеспечении доступности новых возможностей для заинтересованных сторон.

Мероприятие проводится при поддержке Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана. Организатором выступает компания Caspian Event Organisers. Активную поддержку Baku Water Week также оказывает Ассоциация организаторов выставок Азербайджана (ASTA).

Актуальность и значимость Baku Water Week для отрасли подчеркивает тот факт, что генеральным спонсором мероприятия выступает ACWA Power — ведущая компания Саудовской Аравии, специализирующаяся в области энергетики и водных ресурсов.

Один из мировых лидеров в области энергетики и водных ресурсов, ACWA Power поддерживает продвижение в рамках данного мероприятия устойчивых решений, ориентированных на водный сектор. Генеральный директор компании по Азербайджану и Турции Селим Гювен поделился своим мнением о деятельности компании в области водных ресурсов и участии в Baku Water Week: «ACWA Power является крупнейшей в мире частной компанией по опреснению воды, а также единственной компанией, которая занимает лидирующие позиции сразу в трех стратегически важных направлениях будущего — возобновляемая энергетика, зеленый водород и опресненная вода. Наша миссия заключается в том, чтобы обеспечивать электроэнергией и опресненной водой надежно, устойчиво и по максимально низкой стоимости.

В Азербайджане мы уже инвестировали 340 миллионов долларов США в строительство ветряной электростанции мощностью 240 МВт в Хызы-Абшероне. Мы также гордимся тем, что стали победителем тендера на проект по опреснению каспийской морской воды мощностью 300 000 кубометров в сутки — это первый в Каспийском регионе объект такого масштаба, который сыграет важную роль в обеспечении долгосрочной водной безопасности Азербайджана. Для реализации данного проекта мы планируем вложить 400 миллионов долларов США.

В этой связи мы рады выступить генеральным спонсором Baku Water Week — платформы, которая предоставляет значительные возможности для сотрудничества в сфере управления водными ресурсами, применения устойчивых технологий и укрепления водной безопасности в регионе. Мы привержены тесному взаимодействию с государственными структурами, отраслевыми партнерами и лидерами инноваций с целью построения более эффективного и устойчивого водного будущего для Азербайджана и всего региона».

Компания ACWA Power также примет участие во 2-й Международной конференции «Водное хозяйство», проходящей в рамках Baku Water Week. Исполнительный директор компании Марко Арчелли выступит на пленарной сессии под названием «Лидерство в управлении водными ресурсами: региональные и глобальные перспективы». Панельная дискуссия на тему «Инновационные подходы к управлению альтернативными источниками воды» будет включать участие Селима Гювена, генерального директора компании по Азербайджану и Турции.

Таким образом, в ходе Baku Water Week будут обсуждаться такие темы, как управление водными ресурсами, эффективное использование воды, глобальные изменения климата, водная безопасность, инновационные подходы в сфере водного хозяйства, водная дипломатия, а также новые водные технологии и практики. На повестке дня окажутся и важные инициативы, связанные с отраслью.

Одновременно в рамках мероприятия состоятся B2B и B2G встречи, направленные на развитие сотрудничества между государственными структурами, частным сектором и инновационными стартапами.

Официальным банком Baku Water Week является PASHA Bank — ведущий корпоративный финансовый институт страны. Официальным отелем мероприятия выступает Absheron Hotel Group.

Официальные гостиничные партнеры осенних выставок 2025 года — Hilton Baku, Radisson Hotel Baku, Hilton Garden Inn Baku, Ibis Baku City; официальные партнеры-флористы — Gloria Flowers и Buketeria; официальный туристический партнер — компания Greenwich Travel Club; среди других официальных партнеров — компании AzExpoMontage LLC и Caspian Freight Services.

Подробная информация о Baku Water Week доступна на официальном сайте: www.bakuwaterweek.az.

Поделиться:
177

Актуально

Точка зрения

Давление без результата: Азербайджан усиливает позиции на фоне атак Москвы

Политика

Хикмет Гаджиев обсудил с послом Турции мирный процесс между Азербайджаном и ...

В мире

Рубио: Путин согласился встретиться с Зеленским

Политика

Пезешкиан: Поддерживаем мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией

Общество

В Баку пройдет Baku Water Week

Задержан нарушитель, повредивший автобусную остановку в Бинагадинском районе - ВИДЕO

Скончался азербайджанский поэт Мамед Исмаил

Завершается строительство нового моста на дороге Губа-Хыналыг - ФОТО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Завтра три столичных района останутся без газа

В Баку продолжается строительство новой дороги - ФОТО

В Воронеже снова задержали азербайджанского предпринимателя

Певица Раксана Исмаилова арестована

Последние новости

Хикмет Гаджиев обсудил с послом Турции мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 18:35

Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт России и Украины

Сегодня, 18:20

В Баку пройдет Baku Water Week

Сегодня, 18:07

От конфликта к партнёрству: будущее региона

Сегодня, 17:50

Трамп утверждает, что Франция и Германия хотят разместить свои силы на Украине

Сегодня, 17:28

Армения и Иран поддерживают региональную платформу «3+3»

Сегодня, 17:27

БИГ: Будущее канаков возможно только при полной независимости

Сегодня, 17:23

Задержан нарушитель, повредивший автобусную остановку в Бинагадинском районе - ВИДЕO

Сегодня, 17:18

Женщина случайно убила мужчину во время конфликта в поселке Шаган

Сегодня, 17:14

У скандального депутата Госдумы погиб брат на войне с Украиной

Сегодня, 17:00

Трамп обещает: Украина получит «много земли»

Сегодня, 16:55

Скончался азербайджанский поэт Мамед Исмаил

Сегодня, 16:50

Трамп назвал невозможным возвращение Крыма Украине и вступление Киева в НАТО

Сегодня, 16:40

Завершается строительство нового моста на дороге Губа-Хыналыг - ФОТО

Сегодня, 16:20

Yeni Klinika опровергла заявления о длительном ожидании пациента с острой болью

Сегодня, 16:10

Киев и Москва провели новый обмен телами погибших

Сегодня, 16:00

Швейцария пообещала Путину иммунитет ради встречи с Зеленским

Сегодня, 15:50

Азербайджан будет представлен на первом азиатском вокальном конкурсе Silk Way Star - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

В Музее ковра состоится выставка «Магия ковра, звучащая в веках» - ФОТО

Сегодня, 15:25

Рубио: Путин согласился встретиться с Зеленским

Сегодня, 15:15
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06