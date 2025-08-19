 От конфликта к партнёрству: будущее региона | 1news.az | Новости
Политика

От конфликта к партнёрству: будущее региона

First News Media17:50 - Сегодня
Автор: депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева

Парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне стало историческим событием, определяющим политический облик всего Южного Кавказа. Достигнутые договорённости о завершении многолетнего противостояния открывают возможность положить конец десятилетиям напряжённости и войн, а также впервые за долгие годы дают нашим странам шанс смотреть в будущее без вражды и сомнений.

Оформление соглашения открывает перед обществами двух государств совершенно иные горизонты. Армения, отказавшись от территориальных претензий, получает шанс выйти из затяжной блокады и международной изоляции. Политика оккупации долгие годы тормозила её развитие, но пересмотр этой линии открывает новые перспективы. Для Азербайджана парафирование документа означает укрепление суверенитета и движение к восстановлению исторической справедливости. Теперь отношения должны формироваться не на военной логике, а на основе сотрудничества, прагматизма и взаимных экономических интересов.

Особое значение имеет вопрос создания новых транспортных маршрутов. Проекты, соединяющие основную часть Азербайджана с Нахичеванью через территорию Армении, несут стратегическую важность не только для наших стран, но и для всего региона. Их реализация позволит открыть новые рынки, ускорить товарооборот и включить Южный Кавказ в глобальные энергетические и логистические цепочки. Это серьёзный шаг на пути к превращению региона в пространство стабильности и развития.

При этом важно понимать, что мирный процесс требует глубокой внутренней трансформации обеих стран. Армянское общество должно принять новую реальность и отказаться от реваншистских настроений, подпитываемых десятилетиями территориальных иллюзий. В своём обращении 18 августа Никол Пашинян сделал акцент на значении мира и фактически признал необходимость перехода к новой политической логике. Для Армении это станет настоящим испытанием зрелости.

Для Азербайджана ключевая задача заключается в том, чтобы, сохраняя приверженность национальным интересам, демонстрировать готовность к сотрудничеству, направленному на благополучие народа и укрепление региональной безопасности. Политическая воля нашей страны в этом вопросе очевидна. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, как победоносный лидер, проводит последовательный курс на превращение региона в пространство мира и взаимодействия. Важно помнить, что сама инициатива мирного договора исходила именно от Азербайджана.

Формирующийся мирный процесс открывает дорогу масштабным инфраструктурным и инвестиционным проектам, способным превратить Южный Кавказ в узловой пункт между Востоком и Западом. Снятие барьеров создаёт условия для формирования общего рынка и ускорения интеграционных процессов. Новые политические и экономические связи должны строиться на основе национального суверенитета и регионального партнёрства.

Сегодня мы находимся на пороге исторического перелома. Парафированное соглашение между Арменией и Азербайджаном — это не финальная точка, а вызов для обоих обществ: выйти из плена прошлого и доказать способность строить будущее на основе доверия и сотрудничества. Итог будет зависеть от политической воли лидеров и зрелости народов. Лишь отказавшись от логики конфликта и осознав общие интересы, мы сможем обеспечить устойчивое развитие и превратить Южный Кавказ в регион мира, стабильности и процветания.

