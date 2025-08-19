Армения и Иран поддерживают региональную платформу «3+3»

Армения и Иран поддерживают консультативную региональную платформу «3+3», говорится в совместном заявлении, подписанном премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Отмечается, что лидеры двух стран поддержали продвижение механизмов регионального сотрудничества, включая региональную консультативную платформу «3+3».

При этом на брифинге в Ереване Пезешкиан вновь отметил, что Иран против вмешательства внерегиональных сил, проблемы на Южном Кавказе должны решаться странами региона.

Ранее сообщалось, что следующие встречи консультативной региональной платформы «3+3» должны состояться в Иреване и в Баку, в порядке очередности, который определят сами стороны.

Напомним, последнее заседание региональной консультативной платформы «3+3» прошло в Стамбуле в октябре 2024 года.

Источник: Sputnik Армения