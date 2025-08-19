Буживальское соглашение, подписанное между представителями движений за независимость канаков и правительством Франции, носит характер удержания Новой Каледонии под колониальным гнетом и противоречит принципам борьбы канаков за независимость.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Бакинской инициативной группы (БТГ), осуждающем попытки Франции продолжать колониальную политику в отношении Новой Каледонии.

В заявлении отмечается, что на 45-м съезде Канакского и социалистического национального фронта освобождения (FLNKS) Буживальское соглашение, которое Франция пытается навязать Новой Каледонии, было решительно отвергнуто:

"Участники съезда заявили, что Нумейское соглашение, подписанное в 1998 году, подтверждено как основная правовая опора деколонизации Новой Каледонии, а Буживальское соглашение полностью противоречит положениям Нумейского соглашения".

Отметим, что FLNKS предусматривает объявление независимости страны в рамках "Канакского соглашения". "Канакское соглашение" будет юридическим документом, играющим роль дорожной карты и охватывающим переходный период подготовки Новой Каледонии к полному суверенитету между 2025-2030 годами. Также временные отношения с Францией будут определяться именно на основе этого соглашения.