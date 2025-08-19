Хикмет Гаджиев обсудил с послом Турции мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
Посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн встретился с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.
Oб этом сообщило посольство Турции в Азербайджане.
Отмечается, что во время встречи были подробно обсуждены текущие вопросы, связанные с мирным процессом между Азербайджаном и Арменией, а также региональные события, представляющие интерес для Анкары и Баку.
300