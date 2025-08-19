Трамп утверждает, что Франция и Германия хотят разместить свои силы на Украине

Франция и Германия намерены разместить свои войска в Украине после урегулирования конфликта, и это не станет проблемой для России, заявил президент США Дональд Трамп.

«У нас европейские страны, они выйдут на передний план, в их числе Франция и Германия, несколько из них, Великобритания. Они хотят разместить свои войска [в Украине], не думаю, что это будет проблемой [для России], честно вам скажу», - отметил он в интервью телеканалу Fox News.

Трамп объяснил уверенность в успехе подобного шага усталостью сторон от конфликта. «Они все устали от этого, но никогда не знаешь наверняка», - сказал президент.

Источник: ТАСС