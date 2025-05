В столице Азербайджана завершился первый сезон международной Недели моды MBFW Azerbaijan - ФОТО

Первый сезон международной Недели моды MBFW Azerbaijan в Баку завершился ярким и насыщенным мероприятием, объединяющим моду, искусство и современные технологии.

Организатором выступила Азербайджанская ассоциация дизайнеров моды совместно с Led.az Events при поддержке стратегического партнера — Mercedes-Benz и официального дистрибьютора Mercedes-Benz в Азербайджане — компании «Avtokapital-Azərbaycan» MMC.

Показы проходили в Abşeron Avtomobil Mərkəzi — современном шоуруме, соответствующем стандарту #MAR20x, который является новой манифестацией современной концепции Mercedes-Benz. Этот уникальный формат позволил участникам и гостям не только ознакомиться с модными коллекциями и арт- инсталляциями, но и ощутить инновационный дух бренда Mercedes-Benz в самом центре культурного события.



Мероприятие прошло с 15 по 17 мая и включало показы международных дизайнеров, арт-инсталляции, презентации и выставки, отражающие актуальные тенденции креативной индустрии. Каждый день был посвящен определенной художественной теме: ренессанс, поп-арт и экспрессионизм, а декор от агентства S Design и визуальные проекции, сгенерированные искусственным интеллектом, создавали атмосферу погружения в каждое направление.



Первый день Недели открыл выступлением талантливый тенор Атеш Гараев — солист Азербайджанского театра оперы и балета, задав тон всему мероприятию.



Второй день был ознаменован выступлением Fahree, азербайджанского певца и автора песен, представлявшего страну на конкурсе «Евровидение-2024», что добавило яркости и праздничной атмосферы.



В рамках программы демонстрировались коллекции дизайнеров из разных стран: Ziya Kocaturk (Турция), T.Efremova & Irra (Белорусь), Emilio Bonadio (Италия), Blikvanger & Idividi (Грузия), Vague (Грузия, Израиль), Rox Nassenova (Казахстан), Black Queen (Беларусь), Papilio by Alena Goretskaya (Беларусь).



Особым событием стала экспозиция Azerbaijan Fashion&Art, где были представлены коллекции локальных брендов: Muse Me, The Tothu, Parcha Studio, Gaga Factory, Dova 24, Sultan Couture, Natavan Aliyeva, Sameera и Kaftan, и арт- инсталляция современной азербайджанской художницы Эльнары Насирли.



Также были организованы шоурумы ювелирных брендов Nino Sepo и Narmeen Jewelry, а также выставки коллекционных работ дизайнеров Vira Plotnikova и Co.Lab. Презентация турецкого ювелирного дома Panghia, развернувшаяся в уютном шоуруме, а также показ коллекции Adidas for Mercedes-Benz подчеркнули международный статус события и интеграцию бренда Mercedes-Benz как части культурного диалога и инновационных экспериментов.



В завершение каждого дня звучали диджей-сеты от DJ AKG, создавая атмосферу праздника и динамики.



Партнерами сезона выступили ведущие компании и организации, такие как Немецко-Азербайджанская торговая палата, MyBrands, MAC, L'Oreal Professionnel, KSpace, Braun, Absheron Hotel Group, Turizm.az, Museum Furniture&Accessories, Johnnie Walker, A11 Logistics, Big Model Agency, Notes Gastronomy&Bar, Shur и Yacht Club Residence.

MBFW Azerbaijan стал платформой для демонстрации креативных идей, поддержки локальных и международных талантов и подтверждением того, что Азербайджан способен стать центром современного культурного диалога и инновационных экспериментов, а также подчеркнул важность сотрудничества с брендом Mercedes-Benz, представляемым компанией «Avtokapital-Azərbaycan» MMC.



