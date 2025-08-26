 Женщина, которой восхищаются. Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Мнение

Женщина, которой восхищаются. Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой

First News Media00:01 - Сегодня
Женщина, которой восхищаются. Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой

Ее имя давно стало олицетворением благородства, интеллекта и самоотверженного служения Родине - сегодня день рождения Первого вице-президента Азербайджана, главы Фонда Гейдара Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой.

Будучи надежной соратницей Президента Ильхама Алиева, мудрой хранительницей семейного очага, Мехрибан ханум совмещает эту высокую миссию с многогранной общественно-политической деятельностью.

Ее способность гармонично сочетать верность национальным традициям с современным мировоззрением вызывает глубокое уважение и искреннее восхищение как в Азербайджане, так и далеко за его пределами.

Неустанная деятельность Мехрибан Алиевой охватывает ключевые сферы общественной, политической и культурной жизни Азербайджана. Ее весомый вклад в укрепление позитивного имиджа нашей страны на международной арене, в популяризацию богатого культурного наследия азербайджанского народа невозможно переоценить.

Возглавляя Фонд Гейдара Алиева, Мехрибан ханум инициирует масштабные проекты в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, науки и культуры. Под ее руководством Фонд стал подлинным символом милосердия, гуманизма и постоянной заботы о человеке. Ее созидательные инициативы существенно улучшили качество жизни тысяч граждан, особенно представителей наиболее уязвимых слоев общества.

Одним из приоритетных направлений деятельности Мехрибан Алиевой является популяризация азербайджанской культуры и искусства на международной арене. Благодаря ее неустанным усилиям история, литература, музыка, богатые традиции Азербайджана становятся все более узнаваемыми и уважаемыми во всем мире.

Она сыграла решающую роль в признании мугама шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества, в успешной организации и проведении на высочайшем уровне ряда престижных международных мероприятий в стране.

Мехрибан Алиева - личность, которая своим примером вдохновляет миллионы. Она живое воплощение современной азербайджанской женщины: образованной, сильной, милосердной, преданной своим корням и национальным ценностям.

Для многих она стала идеалом, к которому стремятся, символом женской силы и красоты, органично сочетающихся с высоким профессионализмом и преданностью своему народу.

В этот день коллектив 1news.az поздравляет Мехрибан ханум с днем рождения! Желаем ей крепкого здоровья, счастья и новых свершений во благо родного Азербайджана!

Поделиться:
360

Актуально

Мнение

Женщина, которой восхищаются. Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой

Политика

Эрдоган: Экономическое сотрудничество Турции, Азербайджана и Армении выйдет на ...

Общество

Пострадавшие в результате атак вооружённых сил Армении на Шушу, Кяльбаджар, ...

Xроника

Ильхам Алиев поблагодарил Трампа за поддержку мирного процесса на Южном Кавказе

Мнение

Женщина, которой восхищаются. Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой

Армения завершает эпоху «Карабахского движения»

Формат будущего: Баку, Ашхабад и Ташкент строят новую ось сотрудничества

Азербайджан и Туркменистан: стратегия углубления партнёрства в региональном контексте

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Кризис политической элиты Европы в объективе: когда фотографии громче слов

Пашинян и его «новая логика мира»: Закрытие вопроса Карабаха и другие аспекты обращения премьера Армении к своему народу

Армения завершает эпоху «Карабахского движения»

Азербайджан и Туркменистан: стратегия углубления партнёрства в региональном контексте

Последние новости

Женщина, которой восхищаются. Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой

Сегодня, 00:01

Московский суд арестовал Маркаряна

25 / 08 / 2025, 23:40

Сергей Марков заявил, что опасается уголовного дела после призывов пропагандиста Соловьева

25 / 08 / 2025, 23:00

МИД Франции вызвал посла США

25 / 08 / 2025, 23:00

Трамп выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном до конца года

25 / 08 / 2025, 22:50

Армения завершает эпоху «Карабахского движения»

25 / 08 / 2025, 22:40

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Бёюкшорском шоссе - ВИДЕО

25 / 08 / 2025, 22:00

Эрдоган: Экономическое сотрудничество Турции, Азербайджана и Армении выйдет на новый этап

25 / 08 / 2025, 22:00

Пострадавшие в результате атак вооружённых сил Армении на Шушу, Кяльбаджар, Физули и Зангилан дали показания в суде

25 / 08 / 2025, 21:40

К тушению вспыхнувшего в Ходжавенде пожара привлечен вертолет МЧС Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

25 / 08 / 2025, 21:20

Трамп: Бывшая авиабаза США в Афганистане контролируется Китаем

25 / 08 / 2025, 21:00

Состоятся торжества в честь Дня города Лачин

25 / 08 / 2025, 20:40

Нура Сури раскритиковала систему образования: Почему те, кто набирает высокие баллы, не могут поступить в университеты?

25 / 08 / 2025, 20:20

Мужу Раксаны Исмаиловой грозит до 14 лет тюрьмы

25 / 08 / 2025, 19:30

Пожар в общежитии Наримановского района: трое человек отравились дымом - ОБНОВЛЕНО

25 / 08 / 2025, 19:00

Найдено тело подростка, утонувшего в канале два месяца назад

25 / 08 / 2025, 18:45

Ильхам Алиев поблагодарил Трампа за поддержку мирного процесса на Южном Кавказе

25 / 08 / 2025, 18:25

Саида Мирзиёева поздравила Мехрибан Алиеву

25 / 08 / 2025, 18:15

МИД Азербайджана: Важно создать условия для доставки гуманитарной помощи в Газу

25 / 08 / 2025, 18:00

Михаил Швыдкой поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения

25 / 08 / 2025, 17:58
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06