Женщина, которой восхищаются. Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой

Ее имя давно стало олицетворением благородства, интеллекта и самоотверженного служения Родине - сегодня день рождения Первого вице-президента Азербайджана, главы Фонда Гейдара Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой.

Будучи надежной соратницей Президента Ильхама Алиева, мудрой хранительницей семейного очага, Мехрибан ханум совмещает эту высокую миссию с многогранной общественно-политической деятельностью.

Ее способность гармонично сочетать верность национальным традициям с современным мировоззрением вызывает глубокое уважение и искреннее восхищение как в Азербайджане, так и далеко за его пределами.

Неустанная деятельность Мехрибан Алиевой охватывает ключевые сферы общественной, политической и культурной жизни Азербайджана. Ее весомый вклад в укрепление позитивного имиджа нашей страны на международной арене, в популяризацию богатого культурного наследия азербайджанского народа невозможно переоценить.

Возглавляя Фонд Гейдара Алиева, Мехрибан ханум инициирует масштабные проекты в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, науки и культуры. Под ее руководством Фонд стал подлинным символом милосердия, гуманизма и постоянной заботы о человеке. Ее созидательные инициативы существенно улучшили качество жизни тысяч граждан, особенно представителей наиболее уязвимых слоев общества.

Одним из приоритетных направлений деятельности Мехрибан Алиевой является популяризация азербайджанской культуры и искусства на международной арене. Благодаря ее неустанным усилиям история, литература, музыка, богатые традиции Азербайджана становятся все более узнаваемыми и уважаемыми во всем мире.

Она сыграла решающую роль в признании мугама шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества, в успешной организации и проведении на высочайшем уровне ряда престижных международных мероприятий в стране.

Мехрибан Алиева - личность, которая своим примером вдохновляет миллионы. Она живое воплощение современной азербайджанской женщины: образованной, сильной, милосердной, преданной своим корням и национальным ценностям.

Для многих она стала идеалом, к которому стремятся, символом женской силы и красоты, органично сочетающихся с высоким профессионализмом и преданностью своему народу.

В этот день коллектив 1news.az поздравляет Мехрибан ханум с днем рождения! Желаем ей крепкого здоровья, счастья и новых свершений во благо родного Азербайджана!