В Венгрии открылся Центр азербайджанского языка и культуры - ФОТО

Открытие Центра азербайджанского языка и культуры состоялось 19 мая в Университете ELTE в Венгрии.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Азербайджанском университете языков (АУЯ). На церемонии открытия было отмечено, что Центр азербайджанского языка и культуры внесет вклад в партнерские отношения между двумя странами в научной, культурной, политической и образовательной сферах.

Ректор Университета ELTE Ласло Борхи подчеркнул, что открывшийся центр будет играть особую роль в развитии отношений с АУЯ. Он заявил, что новые проекты и программы обмена преподавателями и студентами будут реализовываться на фоне налаживания взаимоотношений с Центром венгерского языка и культуры, действующим при АУЯ.

Проректор АУЯ по международным связям Жаля Гарибова отметила, что Азербайджанский университет языков расширяет свои международные связи и особое место в этом направлении занимают центры, открытые за рубежом: «Открытие этого центра – значимое событие. Здесь имеются большие перспективы для изучения азербайджанской культуры и языка, а также проведения серьезных научных исследований». Она выразила благодарность заведующему департаментом тюркских языков Университета ELTE профессору Бенедек Пери за большую поддержку в открытии центра.

Проректор по социальным вопросам и связям с общественностью, член рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям Тамам Джафарова рассказала о перспективах развития отношений двух стран.

На встрече было отмечено наличие стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Венгрией, основанных на дружбе, взаимном уважении и тесном сотрудничестве, а также активное взаимодействие двух стран в политической, экономической, образовательной и других сферах: «Межпарламентские связи вносят большой вклад в развитие отношений между двумя странами. Открытие нового центра окажет положительное влияние на тесное партнерство и дружеские отношения между двумя странами».

Посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде в своем выступлении отметил, что партнерство между АУЯ и Университетом ELTE придаст импульс развитию научных и культурных связей между двумя странами. Говоря о высоком научном потенциале АУЯ, посол отметил, что мультикультурная атмосфера в этом учебном заведении весьма плодотворна. Это также создает благоприятные возможности для деятельности в учебном заведении языковых и культурных центров ряда зарубежных стран. Деятельность центров азербайджанского языка и культуры, созданных в зарубежных вузах по инициативе ректора АУЯ академика Кямала Абдуллы, способствует развитию отношений между странами.

На мероприятии особо подчеркивалась оригинальность идеи деятельности языковых и культурных центров, выдвинутой в связи с научным сотрудничеством между странами.

Первая венгерская студентка, получившая образование в Азербайджане, профессор Мария Кенесси отметила, что открытие Центра азербайджанского языка и культуры в Венгрии является чрезвычайно отрадным событием. Поздравив молодых людей с открытием центра, она пожелала им успехов в учебной деятельности.