Посольство Великобритании: Виндзорская конная выставка стала кульминацией культурной программы Азербайджана

Виндзорская конная выставка стала кульминацией культурной программы Азербайджана в Великобритании.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице в соцсети Посольсва Велибритании в Баку.

"Виндзорская конная выставка стала ярким завершением культурной презентации Азербайджана в Великобритании. В этом году особое внимание привлекли тёплые моменты, связанные с демонстрацией традиционных ремёсел и обменом произведениями азербайджанского искусства с Его Величеством Королём и Его Королевским Высочеством герцогом Эдинбургским", - говорится в сообщении диппредставительства.