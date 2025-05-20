Зеленский подтвердил возможность подписания с Россией меморандума об урегулировании

Украина может подписать с Россией меморандум об урегулировании конфликта, ждет российских предложений, чтобы представить свое видение.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"В двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, в результате которого может быть сформирована карта, а затем и заключен договор между двумя сторонами о прекращении огня", - сказал он на брифинге.

Зеленский добавил, что детали будущего меморандума ему пока неизвестны. "Если российская сторона предложит некий меморандум, с нашей стороны, после соответствующих сигналов, мы, получив меморандум или предложения русских, сможем сформулировать свое видение", - отметил он.

По его словам, президент США сообщил, что помимо прекращения огня в меморандуме будут сформулированы планы по дальнейшему урегулированию.