Развивается азербайджано-израильское военное сотрудничество

Руководящий состав Министерства обороны Азербайджанской Республики находится с официальным визитом в Тель-Авиве.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, в рамках визита министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем и начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Эялем Замиром.

На встречах был особо отмечен высокий уровень отношений между Азербайджаном и Израилем, состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития двустороннего военного сотрудничества.

На состоявшейся в рамках официального визита встрече между заместителем министра обороны Азербайджанской Республики – генеральным директором Агилем Гурбановым и генеральным директором Министерства обороны Израиля Амиром Барамом были обсуждены меры по расширению двустороннего сотрудничества в военно-технической и военно-образовательной областях, а также планы на перспективу.

Руководящий состав министерства также посетил Главный оперативный центр Армии обороны Израиля и ознакомился с проводимой здесь работой.