 Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем Сената Королевства Испания | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем Сената Королевства Испания

First News Media21:00 - Сегодня
Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем Сената Королевства Испания

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Королевство Испания встретилась с председателем Сената этой страны Педро Ролланом.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в ходе встречи председатель Сената Педро Роллан выразил заинтересованность в дальнейшем расширении отношений между двумя странами. Он заявил, что Сенат придает большое значение расширению связей между парламентами, в то же время готов поддерживать сотрудничество между правительствами.

Высоко оценив показатели экономического развития Азербайджана, председатель Сената подчеркнул, что Испания поддерживает деятельность испанских компаний в нашей стране, в частности в транспортном секторе. Он отметил, что также высокую оценку получает сотрудничество наших стран в энергетической сфере.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, в свою очередь, подчеркнула успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Испанией в ряде областей, в том числе наличие позитивного опыта сотрудничества в экономической сфере. По ее словам, имеются широкие возможности для развития взаимодействия и в других сферах.

Заявив, что в последнее время наблюдается позитивная динамика в развитии политических связей, спикер Милли Меджлиса отметила визит председателя правительства Королевства Испания Педро Санчеса в нашу страну в рамках COP29, его встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и достигнутые в ходе этой встречи договоренности по развитию отношений.

Напомнив, что наряду с председателем правительства Королевства Испания Педро Санчесом, для участия в COP29 Азербайджан также посетили члены Сената, Педро Роллан сказал, что сенаторы увидели великолепную организацию этого важного международного мероприятия, а также динамизм азербайджанского общества.

В ходе беседы спикер Сахиба Гафарова подчеркнула значение развития сотрудничества между парламентами. В этом контексте была отмечена важность взаимных визитов парламентских делегаций. На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам налаживания сотрудничества между парламентскими комитетами.

Также были рассмотрены вопросы сотрудничества между нашими странами в гуманитарной сфере. Было подчеркнуто, что связи в сферах образования и культуры сблизили наши народы. Педро Роллан выразил благодарность за интерес и внимание к испанскому языку в нашей стране.

На встрече также было отмечено, что уважение к мультикультурным ценностям является одной из черт, объединяющих Азербайджан и Испанию.

Отметим, что перед началом встречи спикер Сахиба Гафарова оставила запись в Книге памяти. Азербайджанская парламентская делегация также ознакомилась с залом пленарных заседаний Сената Королевства Испания.

Поделиться:
154

Актуально

Общество

На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давита Ишханяна в ...

В мире

Телефонный разговор между Путиным и Трампом продолжался более двух часов - ...

Политика

Развивается азербайджано-израильское военное сотрудничество

Общество

25-е издание проекта «Халг Аманаты» посвящено поэзии Южного Азербайджана - ФОТО

Политика

Генпрокурор провел встречу с делегациями трех стран в рамках международного сотрудничества по борьбе с коррупцией - ФОТО

Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем Сената Королевства Испания

Развивается азербайджано-израильское военное сотрудничество

Британское посольство об участии Азербайджана в конном шоу - ФОТО

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Министр: Латвия и Азербайджан могут сотрудничать в восстановлении лесов на освобожденных территориях

Хикмет Гаджиев принимает участие в «Форуме диалога» в Иране - ФОТО

Мирзоян и Каллас обсудили мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

В Тиране состоялась короткая встреча Ильхама Алиева с Макроном - ВИДЕО

Последние новости

На суде продемонстрированы видеоматериалы, разоблачающие систематическую политику этнической чистки, проведенную Арменией в отношении азербайджанцев в Армении и на некогда оккупированных территориях Азербайджана

Сегодня, 23:20

Добившаяся высоких результатов на чемпионате мира сборная Азербайджана по кунг-фу вернулась на родину

Сегодня, 23:03

Трамп: РФ и Украина скоро начнут переговоры о прекращении огня и конфликта

Сегодня, 22:40

Белый дом: Трамп намерен заполучить Гренландию любыми средствами

Сегодня, 22:20

Генпрокурор провел встречу с делегациями трех стран в рамках международного сотрудничества по борьбе с коррупцией - ФОТО

Сегодня, 22:00

Впервые в Молдове состоялось открытие выставки ковров ОАО «Азерхалча» - ФОТО

Сегодня, 21:40

Путин: РФ готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре

Сегодня, 21:20

Телефонный разговор между Путиным и Трампом продолжался более двух часов - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:15

Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем Сената Королевства Испания

Сегодня, 21:00

На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давита Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана

Сегодня, 20:40

Два столичных района останутся без газа

Сегодня, 20:20

Развивается азербайджано-израильское военное сотрудничество

Сегодня, 20:00

Обвиняемые в шпионаже в пользу Франции выступили с взаимными обвинениями на суде

Сегодня, 19:45

Внешнеторговый оборот Азербайджана вырос

Сегодня, 19:33

Британское посольство об участии Азербайджана в конном шоу - ФОТО

Сегодня, 19:00

Микаил Джаббаров провел встречу с представителями литовской компании Dominari - ФОТО

Сегодня, 18:45

Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

Сегодня, 18:30

В Венгрии открылся Центр азербайджанского языка и культуры - ФОТО

Сегодня, 18:15

Дочери Национального героя Игоря Кшнякина почтили память отца песней в проекте «Герои неба» - ВИДЕО

Сегодня, 17:58

Перемирие на свадьбе в Огузе закончилось дракой и штрафом

Сегодня, 17:57
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50