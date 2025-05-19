Трамп: РФ и Украина скоро начнут переговоры о прекращении огня и конфликта

Россия и Украина в самое ближайшее время начнут переговоры о режиме прекращения огня и завершении конфликта.

Об этом заявил в соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп.

"Только что завершился мой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, об окончании войны", - написал он.

"Условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами, как это только и может быть, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой и не подозревает. Тон и дух беседы были великолепны", - добавил глава государства.