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Белый дом: Трамп намерен заполучить Гренландию любыми средствами

First News Media22:20 - Сегодня
Белый дом: Трамп намерен заполучить Гренландию любыми средствами

Президент Дональд Трамп по-прежнему привержен идее, что Гренландия необходима США для продвижения интересов своей национальной безопасности в регионе.

Как передает "Коммерсант", об этом официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила в понедельник на брифинге. По ее словам, американский лидер готов добиться этого "любыми способами".

"Однако президент по-прежнему сохраняет мнение о стратегических целях Гренландии в Арктике, - сказала Ливитт. - И он сохраняет приверженность идее получения Гренландии любыми доступными нам средствами для продвижения своих интересов национальной безопасности в регионе".

В начале мая газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что разведслужбы США активизируют сбор информации о Гренландии. Отмечалось, что разведслужбам поручили "узнать больше о движении за независимость Гренландии и об отношении к добыче США природных ресурсов на острове". Директор национальной разведки Тулси Габбард после публикации материала заявила, что WSJ "должно быть стыдно" за то, что журналисты подрывают авторитет президента, разглашая секретные данные.

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