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Телефонный разговор между Путиным и Трампом продолжался более двух часов - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:15 - Сегодня
Телефонный разговор между Путиным и Трампом продолжался более двух часов - ОБНОВЛЕНО

Президент России Владимир Путин заявил, что его телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом продолжался более двух часов.

Как сообщает "Коммерсант", Путин вышел к представителям СМИ, завершив беседу с Трампом.

Путин кратко изложил содержание их беседы с президентом США.

"Разговор состоялся, он продолжался более двух часов. Он был очень содержательным и весьма откровенным, и в целом, на мой взгляд, в связи с этим весьма полезным", - отметил российский лидер.

Отметим, что это уже третий телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина с момента вступления американского лидера в должность президента. Кремль пообещал сообщить о результатах беседы. Трамп говорил, что намерен обсудить с Путиным конфликт в Украине, в том числе вопрос территорий и контроля АЭС.

19:15

Президент США Дональд Трамп начал телефонный разговор с российски президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома.

"Идет телефонный разговор Трампа с президентом России (Владимиром) Путиным", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что разговор Путина и Трампа был запланирован на 18:00 по Баку. Дональд Трамп говорил, что сначала переговорит с российским коллегой, а затем созвонится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако ранее стало известно, что америанский лидер созвонился с украинским президентом до переговоров с господином Путиным. Глава Белого дома также сообщал, что затем проведет переговоры с членами НАТО. В них также примет участие Зеленский.

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