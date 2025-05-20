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Зеленский раскрыл детали двух телефонных переговоров с Трампом

First News Media00:00 - Сегодня
Зеленский раскрыл детали двух телефонных переговоров с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп провели два телефонных разговора в разных форматах.

Как сообщает «РБК-Украина», об этом Зеленский рассказал во время брифинга.

«У меня сегодня было два звонка с президентом Трампом в разных форматах. Первый звонок был, мы с ним проговорили о том, что очень важно для Украины. Это прекращение огня, это, в принципе, безусловные вещи, которые мы обсуждали и в Стамбуле, и постоянно до этого», - рассказал он.

По его словам, второй темой обсуждения была готовность США пойти к более серьезным санкционным шагам против России. Зеленский попросил Трампа подумать об этом и применить санкции, если Россия не будет поддерживать прекращение войны и не захочет закончить войну.

«Третье, я попросил его перед его разговором с Путиным не принимать решения об Украине без нас. Для нас это принципиальные вещи и очень важные. Ну и мы договорились, что будет у нас потом контакт после его разговора с Путиным. У нас сейчас был разговор достаточно длинный, я думаю, что более часа», - отметил украинский лидер.

Во время второго звонка Зеленский и Трамп присоединили к разговору президента Франции Эммануюля Макрона, премьер-министра Италии Джорджию Мелони, президента Финляндии Александра Стубба, канцлера Германии Фридриха Мерца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

«У нас был такой разговор. Разговор был длинный, разный по характеру. Я так понимаю, что президент Трамп считает, что важнее всего прямые переговоры между Украиной и Россией. Это его позиция, он ее продемонстрировал. Мы долго об этом говорили. В сухом остатке он считает, что российская сторона будет давать соответствующие сигналы, которые они видят, как может быть прекращение огня и следующие шаги их видения», - добавил Зеленский.

Зеленский также попросил Трампа, чтобы в случае несовпадения взглядов двух сторон конфликта и выдвижения Россией невыполнимых условий США имели возможность рассматривать это как нежелание именно российской стороны закончить войну и могли предпринять соответствующие меры.

«Пока это общие вещи и поэтому я проговорил саму возможность серьезных санкций», - подчеркнул украинский президент.

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