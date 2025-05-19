Генпрокурор провел встречу с делегациями трех стран в рамках международного сотрудничества по борьбе с коррупцией - ФОТО

Проводимые под руководством Президента Ильхама Алиева правовые реформы в Азербайджане, в особенности целенаправленные шаги по повышению прозрачности и борьбе с коррупцией, вызывают интерес и одобрение на международном уровне. В этом контексте прокуратура Азербайджана придает особое значение укреплению международного сотрудничества и продвижению обмена передовым опытом.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, с 19 по 23 мая в Баку проходит шестое пленарное заседание и десятая встреча Руководящего комитета Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов (GlobE Network) при ООН — важной международной платформы, служащей отмеченным целям.

В рамках мероприятия 19 мая генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев провел двусторонние встречи с делегациями, возглавляемыми директором Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией Объединенной Республики Танзания Криспином Шаламилой, генеральным директором Независимого управления по борьбе с коррупцией Республики Мадагаскар Габи Нестором Разакамананцуаном и директором Центрального управления по борьбе с коррупцией Народно-Демократической Республики Алжир Мохтаром Лахдари.

В ходе встреч Кямран Алиев подробно рассказал о проводимых в стране институциональных реформах в сфере борьбы с коррупцией, современных механизмах управления, внедренных в прокуратуре, а также инициативах международного сотрудничества. Он подчеркнул важность глобальной солидарности в борьбе с транснациональной коррупцией, отметив значимую роль сети GlobE как эффективной международной платформы.

На переговорах с представителями Танзании, Мадагаскара и Алжира особое внимание было уделено вопросам координации антикоррупционной деятельности на региональном и глобальном уровнях, укреплению институционального потенциала и обеспечению прозрачности. Стороны особо отметили важность расширения прямых связей между правоохранительными органами, а также обмена опытом и информацией.

В ходе основанного на взаимном доверии диалога зарубежные гости высоко оценили достижения Азербайджана в сфере электронного управления, продвижения принципов этического поведения, прозрачности и подотчетности, выразив интерес к применению этого опыта.

В заключение делегации ознакомились в Музее истории Генеральной прокуратуры с уголком, посвященным жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, и проявили интерес к экспонатам, отражающим исторические этапы развития прокуратуры Азербайджана.

Рабочие встречи делегаций в рамках визита в Азербайджан продолжаются.