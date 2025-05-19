Обвиняемые в шпионаже в пользу Франции выступили с взаимными обвинениями на суде

Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Мартина Райана и Азада Мамедли, обвиняемых в шпионаже в пользу Франции в рамках уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики.

Как сообщает АПА, сегодня на процессе под председательством судьи Эльмина Рустамова в Бакинском суде по тяжким преступлениям дал показания обвиняемый Азад Мамедли.

Он сказал, что с Лораном Лёди его познакомил Мартин Райан: «Мартин сказал мне, что Лоран учился в том же университете в Москве, в котором учился я. И с Лораном Лёди, и с Фредериком Девосом меня познакомил Мартин. Он представил мне их как сотрудников посольства Франции. По их поручению Мартин заманил азербайджанцев в сеть. Во время встречи с Лораном Лёди он задавал мне вопросы о России и просил меня использовать эти контакты, чтобы получить доступ к информации и предоставить им эту информацию. Но я отказался. А Мартина я считал своим близким. Но я отказался, потому что их вопросы вызвали у меня подозрения. Я сожалею о том, что не сообщил о произошедшем. Я решил, что моим отказом всё закончилось. Также они задали мне вопросы о Евразийском экономическом форуме в Бишкеке. Поскольку это не относится к Азербайджану, я не принял это во внимание. Я заподозрил их, но не знал, что они шпионы. Когда они спросили меня о моих планах на будущее, я рассказал им об этом».

Азад Мамедли сказал, что встретился с Лораном на мероприятии в феврале 2023 года: «Мартин представил мне Лорана как бывшего полицейского. Он сказал, что Лоран отвечает за безопасность французского посольства. Они знали, что я учусь в России, предлагали сотрудничество, потому что у меня были связи. Я не предоставлял им ни письменной, ни устной информации. Я высказал свое субъективное мнение. Между мной и Девосом была переписка всего один раз. Тогда я отправил CV. Никакой другой переписки или обмена мнениями между нами не было».

Адвокат Мартина Райана спросил Азада Мамедли, почему сотрудник французского посольства подарил ему книгу о Великобритании.

Азад Мамедли сказал, что это была книга о туризме:

«Они знали, что я поеду в Великобританию. Книга была передана мне именно по этой причине. Здесь не нужно искать других причин. Других контактов с посольством у меня не было. Я ничего не получил от посольства. На следующем процессе я обосную то, что ваш подзащитный Мартин Райан работал на посольство Франции, на французские спецслужбы, расскажу о том, как он получал десятки тысяч манатов. После знакомства с Мартином я уехал в Великобританию. Прожив там полтора года, я вернулся. После этого я встретился с Мартином. Мы позавтракали. Затем мы отправились на «Торговую» и встретились там с Фредериком Девосом. В ходе расследования я понял, что это не было случайностью. Все было спланировано с самого начала».

Затем Мартин Райан выразил протест против показаний Азада Мамедли.

Он заявил, что не знакомил Азада с представителями спецслужб Франции: «Нужен был человек, хорошо знающий Россию, имеющий там надежные связи. В то время Азад искал работу и хотел трудоустроиться во французской компании. Поскольку я знал их обоих, мне захотелось им помочь. Я организовал их встречу. Он встретились и у меня дома, и на мероприятии. Я признаю это. Также Азад Мамедли сказал, что не получал никаких средств и не сотрудничал. В этой связи есть аудиозаписи. Их нужно прослушать. Из них становится ясно, что Азад Мамедли знает, что они сотрудники спецслужб, и спрашивает их о том, сколько денег получит за сотрудничество с ними. Азад – мой друг. Я говорил ему, что это опасно. Он отвечал мне, что знает об этом. Я признаю себя виновным по этому делу».

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