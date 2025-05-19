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Впервые в Молдове состоялось открытие выставки ковров ОАО «Азерхалча» - ФОТО

First News Media21:40 - Сегодня
Впервые в Молдове состоялось открытие выставки ковров ОАО «Азерхалча» - ФОТО

После Страсбурга, Брюсселя, Берлина, Мадрида, Вены, Риги, Леапаи, Таллина и Праги 17-18 мая 2025 года в Кишиневе экспонировалась выставка «Гармония красоты. Непреходящая изысканность азербайджанских ковров», состоящая из азербайджанских ковров производства ОАО «Азерхалча».

Это – вторая выставка ОАО «Азерхалча», проведение которой запланировано на 2025 год с целью популяризации в Европе искусства и школ ковроткачества, считающихся богатым культурным наследием Азербайджана и нашим национальным духовным богатством.

Выставка состоялась при организационном содействии Посольства Азербайджанской Республики в Республике Молдова, ОАО «Азерхалча» и Национального музея истории Молдовы в Международный день музеев – 18 мая.

В мероприятии приняли участие члены правительства и парламента Республики Молдова, главы дипломатических представительств в Молдове, члены азербайджанской общины Молдовы, представители местной общественности и прессы.

В коллекцию выставки входит 21 шерстяной и шелковый ковер разных размеров, сотканный как в современном, так и в классическом стиле и принадлежащий разным школам ковроткачества. В коллекцию также входят изготовленные в стиле 3D три ковра, входящие в специальную коллекцию «Фрукты в саду» - совместную работу ОАО «Азерхалча» и художницы Самиры Аллахвердиевой.

На церемонии открытия с приветственной речью к гостям обратился чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Молдова Ульви Бахшалиев. Посол отметил, что искусство азербайджанского ковроткачества является одним из древнейших видов художественного ремесла, признанным ЮНЕСКО частью нематериального культурного наследия человечества. Со временем это искусство стало неотъемлемой частью национальной идентичности Азербайджана. Было отмечено, что в современную эпоху развитие азербайджанского ковроткачества невозможно представить без государственной поддержки и стратегического подхода к охране культурного наследия. Была подчеркнута особая роль в этом процессе Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева и Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиевой. Ульви Бахшалиев отметил: «Как и в Азербайджане, в Молдове ковер издавна считается частью повседневной жизни, символом комфорта, красоты и семейного тепла. Хотя узоры, техника и материалы различны, суть остается неизменной: ковер — это не просто кусок ткани. Выставка — прекрасная возможность для культурного диалога».

Затем слово было предоставлено министру культуры Молдовы Серджиу Продану. В своем выступлении министр заявил, что выставка — это больше, чем просто культурная презентация. Было отмечено, что это – результат искреннего и перспективного диалога между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой, а культура – самый прочный мост между народами. Г-н Продана сказал: «Эта близость наших обычаев и традиций очень ценна. Молдавское государство заинтересовано в открытии сходств между двумя народами, а также особенностей, которые заслуживают признания и чествования. Вот почему Министерство культуры поддерживает и поощряет такого рода культурные обмены, которые способствует укреплению дружбы и взаимного уважения между странами».

На мероприятии также выступил председатель Правления ОАО «Азерхалча», заслуженный деятель искусств Эмин Маммедов. Отметив важность культурного обмена между двумя странами, он подчеркнул, что искусство не знает границ и объединяет людей независимо от их принадлежности. Рассказывая о 100-летней истории ОАО «Азерхалча», председатель отметил, что главной целью этой структуры на протяжении всей ее истории было развитие, популяризация и пропаганда искусства азербайджанского ковроткачества. Эмин Маммедов рассказал участникам мероприятия об организованном с этой целью и проходившем в Баку 2-4 мая Международном фестивале ковров, получившем широкий отклик во всём мире, а также о коврах всех школ ковроткачества, представленных на выставке. Он отметил, что современные ковры, изготавливаемые Обществом, создаются с опорой на традиционные ковры в рамках сотрудничества с местными и зарубежными художниками, а также дизайнерами, и, таким образом, ковровое искусство постоянно развивается.

Мероприятие продолжилось выступлением директора Музея истории Молдовы Еуджена Савы. Директор оценил выставку как одно из важнейших событий в истории музея. Было отмечено, что неслучайно выставка отмечается в Международный день музеев. «И в Азербайджане, и в Молдове ковры являются не только предметом домашнего обихода, но и частью национальной духовности, культуры. В обеих странах ковры являются и украшением музеев». В заключение г-н Сава выразил свою благодарность за особые и ценные ковры, подаренные ОАО «Азерхалча», PASHA Holding-ом и Kapital Bank-ом.

Напомним, что на выставке, организованной в День музеев, Национальному музею Молдовы были подарены два ковра из коллекции современных ковров «Новый взгляд на культурное наследие», совместно созданные ОАО «Азерхалча» и «AFFFAIR». Ковер «Пазырык» был передан в дар музею Kapital Bank-ом, а ковер «Овчулук» - PASHA Holding-ом.

После официального открытия мероприятия зрителям были представлены образцы из коллекции ковров.

Помимо осмотра выставки, участники мероприятия приняли участие и в ткачестве классического азербайджанского ковра, а ткачиха ОАО «Азерхалча» оказывала помощь всем желающим попробовать себя в провязке петель. На открытии, состоявшемся 17 мая, и мастер-классах Национальный музей истории Молдовы посетили более 10 600 человек.

Двери выставки, организованной в Кишиневе, будут открыты для граждан страны, путешественников, приезжающих в страну, и всех любителей ковров в течение месяца, а желающим здесь также будет предоставлена информация об искусстве и школах азербайджанского ковроткачества. Помимо ковров посетителям будет представлена и фотовыставка, посвященная искусству азербайджанского ковроткачества.

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