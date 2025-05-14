Мирзоян и Каллас обсудили мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян совершил рабочий визит в Брюссель.

Как передают армянские СМИ, Мирзоян провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.

Собеседники обсудили сформированное видение и перспективы углубления партнерства между Арменией и ЕС, а также совместные усилия, направленные на расширение сотрудничества в конкретных направлениях.

Мирзоян подчеркнул, что фундаментальные принципы демократии и мира лежат в основе партнерства Армении и ЕС, и совместными усилиями удалось достичь ощутимых результатов. Министр иностранных дел Армении и высокий представитель ЕС по иностранным делам затронули вопросы предстоящих контактов на высоком уровне и их повестку.

Мирзоян и Каллас обменялись мнениями вокруг международных и региональных развитий, подчеркнув важность развития прочных партнерств, разделяющих общие ценности, в нынешний, полный неопределенности период. В контексте усилий по установлению мира в Южном Кавказе была отмечена ключевая роль подписания соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.