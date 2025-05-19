 Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с РФ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с РФ

First News Media23:40 - 19 / 05 / 2025
Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с РФ

Украина обсуждает с партнерами возможность новых переговоров с Россией. В качестве локации рассматриваются три страны.

Об этом сообщили на брифинге президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и рядом европейских лидеров.

"Мы рассматриваем возможность, я считаю, что это позитив в нашем разговоре, мы рассматриваем в любом случае возможность встречи, еще раз, встречи всех команд. Хотим на высоком уровне Америка, Украина, Россия и представители тех стран (речь о Франции, Британии, Италии и Германии - ред.), которые сейчас звучали, да, и плюс Великобритания", - рассказал Зеленский.

По его словам, такая встреча может пройти в: Турции, Ватикане или Швейцарии. Главным вопросом остается, кто сможет организовать такую встречу таким образом, чтобы она стала результативной.

Он также уточнил, что Ватикан может стать "очень благоприятной платформой" для переговоров.

"Конечно же, я не сравниваю это со Стамбулом или, возможно, платформой, которую могут предложить наши швейцарские друзья, тем не менее, я действительно считаю, что Папа Лев действительно может оказать нам помощь. И это очень важное сообщение, которое я услышал от него во время нашей двусторонней встречи, которая оказалась весьма результативной", - добавил глава украинского государства.

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не выбирает альтернативу Турции.

"Мы смотрим с точки зрения результата, когда принимающая сторона, готовящая встречу, она может иметь и организовать соответствующий уровень присутствия делегации", - уточнил он.

По его словам, Украина хочет, чтобы та или иная площадка могла предложить максимально высокий уровень представленности для переговоров.

"Если это технические команды, то максимально высокий уровень технических команд. Если мы готовы к встрече лидеров, значит, лидеры реальные, которые принимают решения", - рассказал В. Зеленский.

Поделиться:
188

Актуально

Общество

На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давита Ишханяна в ...

В мире

Зеленский подтвердил возможность подписания с Россией меморандума об ...

В мире

Телефонный разговор между Путиным и Трампом продолжался более двух часов - ...

Общество

25-е издание проекта «Халг Аманаты» посвящено поэзии Южного Азербайджана - ФОТО

В мире

Зеленский подтвердил возможность подписания с Россией меморандума об урегулировании

Зеленский раскрыл детали двух телефонных переговоров с Трампом

Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с РФ

Добившаяся высоких результатов на чемпионате мира сборная Азербайджана по кунг-фу вернулась на родину

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Переговоры делегаций России и Украины завершились в Стамбуле - ОБНОВЛЕНО

Первая женщина, покорившая Эверест: 50 лет спустя – ФОТО

Трамп готов 16 мая приехать в Стамбул на переговоры по Украине

В Мексике бьюти-блогера застрелили во время онлайн-трансляции - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Зеленский подтвердил возможность подписания с Россией меморандума об урегулировании

Сегодня, 00:24

Зеленский раскрыл детали двух телефонных переговоров с Трампом

Сегодня, 00:00

Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с РФ

19 / 05 / 2025, 23:40

На суде продемонстрированы видеоматериалы, разоблачающие систематическую политику этнической чистки, проведенную Арменией в отношении азербайджанцев в Армении и на некогда оккупированных территориях Азербайджана

19 / 05 / 2025, 23:20

Добившаяся высоких результатов на чемпионате мира сборная Азербайджана по кунг-фу вернулась на родину

19 / 05 / 2025, 23:03

Трамп: РФ и Украина скоро начнут переговоры о прекращении огня и конфликта

19 / 05 / 2025, 22:40

Белый дом: Трамп намерен заполучить Гренландию любыми средствами

19 / 05 / 2025, 22:20

Генпрокурор провел встречу с делегациями трех стран в рамках международного сотрудничества по борьбе с коррупцией - ФОТО

19 / 05 / 2025, 22:00

Впервые в Молдове состоялось открытие выставки ковров ОАО «Азерхалча» - ФОТО

19 / 05 / 2025, 21:40

Путин: РФ готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре

19 / 05 / 2025, 21:20

Телефонный разговор между Путиным и Трампом продолжался более двух часов - ОБНОВЛЕНО

19 / 05 / 2025, 21:15

Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем Сената Королевства Испания

19 / 05 / 2025, 21:00

На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давита Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана

19 / 05 / 2025, 20:40

Два столичных района останутся без газа

19 / 05 / 2025, 20:20

Развивается азербайджано-израильское военное сотрудничество

19 / 05 / 2025, 20:00

Обвиняемые в шпионаже в пользу Франции выступили с взаимными обвинениями на суде

19 / 05 / 2025, 19:45

Внешнеторговый оборот Азербайджана вырос

19 / 05 / 2025, 19:33

Британское посольство об участии Азербайджана в конном шоу - ФОТО

19 / 05 / 2025, 19:00

Микаил Джаббаров провел встречу с представителями литовской компании Dominari - ФОТО

19 / 05 / 2025, 18:45

Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

19 / 05 / 2025, 18:30
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50