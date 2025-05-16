Офис Пашиняна сообщил, что обсуждалось на встрече с Президентом Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в Тиране (Албания) с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым процесс урегулирования отношений между Иреваном и Баку.

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Кабмина Армении.

«Стороны отметили важность того, что им удалось согласовать текст мирного договора. Лидеры двух стран также обсудили текущую обстановку и подчеркнули необходимость продолжения процесса, нацеленного на подписание мирного договора», - говорится в сообщении.

Напомним, что встреча состоялась на полях 6-го саммита Европейского политического сообщества.