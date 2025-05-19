На суде продемонстрированы видеоматериалы, разоблачающие систематическую политику этнической чистки, проведенную Арменией в отношении азербайджанцев в Армении и на некогда оккупированных территориях Азербайджана

19 мая продолжилось открытое судебное заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти или насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья – Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших лиц, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

В суде помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли продемонстрировал видеоматериалы об оккупации территорий Азербайджана армянской армией.

В видеоматериалах рассказывается о нападении армянской армии на азербайджанские позиции в Кяльбаджаре в 1993 году, ее продвижении в направлении Агдере и начале подготовки к наступлению, а также о планировании нанесения ударов с нескольких направлений.

Отмечается, что вооруженные силы Армении вытеснили противника (азербайджанцев - ред.) из Агдере, взяли под контроль высоты и основные дороги. На кадрах видны тела убитых азербайджанцев на земле.

В другом видеоматериале сообщается, как армянская армия захватила (оккупировала – ред.) Сарсангское водохранилище и достигла Агдере.

Следующий видеоматериал был о Сейране Сарояне. Отмечается, что Сейран Сароян награжден медалью со стороны первого министра обороны Армении Вазгена Саркисяна за участие в оккупации Кяльбаджара.

Затем была продемонстрирована видеозапись выступления бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна на встрече с членами террористической организации «Еркрапа» 23 июля 1993 года. На кадрах Левон Тер-Петросян говорит о намерении армянских вооруженных сил оккупировать суверенные территории Азербайджана, а также о целях и причинах оккупации.

В видеоматериале Л.Тер-Петросян, выразив удовлетворение празднованием исторических «побед», напоминает, что до 1988 года в Армении проживало 170 тыс. азербайджанцев: «Какой смысл был начинать Карабахское движение? Сколько крови было пролито, сколько людей погибло за эти пять лет, и все безрезультатно», - жалуются некоторые лица. Даже власти Армении того времени... А сейчас представители оппозиции и других партий, которые не участвовали в тех операциях, пытаются бросить тень на нашу деятельность.

Более того, они говорят, какой смысл был в армянском движении, когда с лозунгом «Миацум, миацум» выходили на площади? И сейчас они избегают признания Карабаха. Их позиция не изменилась. Они говорят, что если бы это движение не началось в 1988 году, все равно бы Советский Союз в 1991 году распался, и мы бы в любом случае обрели независимость. Но дело в том, что если бы мы не начали действовать в 1988 году, то в 1991 году у нас не было бы этого трехлетнего опыта, и в результате не только Карабах, но и сама Армения не были бы настолько подготовлены. Не было бы и самого Карабаха».

На представленной на суде видеозаписи бывший президент Армении сказал: «Во-первых, благодаря этому движению Армения и Нагорный Карабах решили проблему, которую армянский народ не мог решить в течение 600 лет. Армения и Карабах были полностью очищены от других народов. Это 600-летняя проблема, и армянский народ будет ощущать ее важность в течение следующих 600 лет. Представьте себе, если бы 170 тысяч человек других национальностей, которые жили здесь до 1988 года, продолжали бы жить в Армении сегодня, то у нас не было бы государства. Мы не смогли бы защитить ни наши северные районы, ни регион Гёйча (Севан).

Не забывайте, позвольте мне напомнить, что азербайджанцы составляли большинство в Варденисском (Басаркечарском), Масисском (Зенгибасарском) и Амасийском регионах и они составляли большинство населения в Зангезурском регионе. Теперь эта проблема решена. Мы решили эту проблему с помощью собственного движения. Это стало возможным благодаря национально-освободительной борьбе нашего народа, армянского национального движения и его боевого крыла, деятельности наших формирований самообороны и местных карабахских подразделений.

То же самое касается и Карабаха. Сегодня вся территория Карабаха, плюс еще более значительные территории находятся в руках армян».

Далее на кадрах Левон Тер-Петросян говорит: «…В завершение не могу не отметить еще один момент: заявляю, что как венец всех наших побед наши силы вчера ночью и этим утром вошли в Агдам».

Затем обвиняемый Бако Саакян ответил на вопросы поддерживающих государственное обвинение прокуроров и представителей потерпевших о своей деятельности на оккупированных азербайджанских территориях после захвата города Шуша, о том, в каком отряде он служил, с какими командирами встречался и что обсуждал.

Он заявил, что с июня 1993 года занимал должность начальника штаба тыла.

В ходе допроса обвиняемого было показано видео, на котором также фигурирует Бако Саакян. На кадрах запечатлены военные в ходе обсуждений по документам и картам. Из видеозаписи и показаний Б.Саакяна стало очевидно, что в этих обсуждениях принимали участие различные командиры.

Б.Саакян опознал на видео себя, генерала Кристапора Иваняна, Самвела Карапетяна, Мовсеса Акопяна, Самвела Бабаяна, Виталия Баласаняна, Вачагана Исханяна и других.

Гражданин Армении Бако Саакян, который в свое время возглавлял марионеточный режим, созданный на оккупированных территориях Азербайджана, а ныне обвиняется в многочисленных преступлениях, совершенных против Азербайджана и его народа, отвечая в ходе открытого судебного заседания на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, признал, что принимал участие в подготовке и обсуждении военных операций и боевых заданий, целью которых было оккупация суверенных азербайджанских территорий Арменией.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, Бако Саакян признал, что знал Монте Мелконяна, Армана Левоняна и других командиров, часто находился с ними в контакте, обсуждал военные операции, а также вел дружеские беседы.

На фотографиях, показанных в суде, Бако Саакян изображен вместе с Робертом Кочаряном, Монте Мелконяном и Самвелом Бабаяном. Обвиняемый опознал их.

Он пояснил, что фото было сделано недалеко от Ханкенди до июня 1993 года и в то время он занимал должность заместителя начальника тыла так называемой «армии обороны».

На другой фотографии он запечатлен вместе с Кристапором Иваняном, Артуром Карапетяном и Аврамом Абрамяном.

Обвиняемый уклонился от ответа на вопрос старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева о том, почему Армения не выполнила резолюции Совета Безопасности ООН.

Отвечая на вопрос помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли по поводу высказываний Левона Тер-Петросяна об этнических чистках в отношении азербайджанцев, Бако Саакян признал, что неоднократно обсуждал с ним карабахский конфликт, но заявил, что не разделяет позицию бывшего президента Армении.

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Тараны Мамедовой о террористической организации «Еркрапа», обвиняемый заявил, что члены этой организации участвовали в различных боях во время оккупации территорий Азербайджана.

Затем в суде был продемонстрирован видеоматериал, доказывающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на ранее оккупированных территориях Азербайджана.

На видео боевые товарищи Д.Ишханяна и его знакомые рассказывают про обвиняемого.

Алик Саргсян подчеркивает, что он был одним из первых, кто взял в руки оружие, одним из основателей первого добровольческого отряда, а также одним из первых командиров роты и батальона: «Он выполнил историческое задание, так можно сказать».

На видео Мовсес Акопян с уверенностью заявляет: «Один из тех, кто стоял у истоков создания армянской армии – это наш боевой товарищ Давид».

В видеоматериале Араз Кочарян говорит: «Однажды мы случайно встретились, и я был удивлен – у Давида Ишханяна на шее висел медальон с изображением «полководца Андраника».

Хмаяк Ароян отмечает, что их рота «Ашан» совместно с Монте Мелконяном взяла в окружение село Гюлаблы, в результате чего азербайджанцы оказались в осаде.

Абрик Айрапетян также сказал, что Монте Мелконян по прозвищу «Аво» высоко ценил Давида в армии как командира батальона.

На кадрах, снятых армянами, Давид Ишханян представлен как один из пионеров «студенческого движения борьбы за свободу», командир «отряда самообороны села Ашан», командир 28-го батальона «армии самообороны», а после войны – как общественно-политический деятель.

На кадрах Давид Ишханян говорит: «Многие уже чувствовали и замечали, что это движение достигнет своего логического конца только через вооруженные столкновения и войну. Мы старались создать эту атмосферу ужаса для азербайджанцев. Нашей главной задачей было обеспечить линию обороны. Мы очень хотели принять участие в этой операции, но наша задача была другой. Операция в Абдал Гюлаблы была организована Монте Мелконяном, но, к сожалению, в тот день мы потеряли 6 наших боевых товарищей. Среди них был также Армен Авакян. После этого был очень тяжелый период. 4-5 сентября 1992 года мы смогли освободить это село. Поставленная перед нами задача была безупречно выполнена в Ходжавендском районе, и Агдам перешел под наш общий контроль. После окончания боев за свободу ребята батальона также участвовали в боях в Агдеринском районе и, можно сказать, что участвовали в боевых действиях, которые продолжались почти до утверждения перемирия в мае 1994 года».

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, Д.Ишханян подтвердил свое участие в операциях по оккупации Абдал Гюлаблы, высоты между Ашагы Вейселли и Джардар (Физули), а также Агдере.

Судебный процесс продолжится 22 мая.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.