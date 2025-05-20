 В ДТП на автомагистрали Баку-Губа произошло ДТП: один человек погиб, двое ранены | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В ДТП на автомагистрали Баку-Губа произошло ДТП: один человек погиб, двое ранены

First News Media23:40 - 20 / 05 / 2025
В ДТП на автомагистрали Баку-Губа произошло ДТП: один человек погиб, двое ранены

На участке автомагистрали Баку-Губа в Сумгайыте произошла массовая авария, в которой погиб один, пострадали два человека.

Как сообщает Report, при столкновении двух Mercedes и трех грузовиков от полученных ранений на месте происшествия скончался Рзаев Руслан Исмаил оглу, 1986 года рождения, еще два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сообщается, что фура была припаркована на обочине дороги. В это время двигавшийся в направлении Губы Mercedes, вышедший из-под управления, наехал на нее сзади. В ДТП водитель грузовика, находившийся за прицепом, получил тяжелые травмы.

Пассажир Mercedes от полученных при столкновении травм скончался на месте происшествия.

Пострадавшие водители грузовика и Mercedes госпитализированы. В Сумгайытском медцентре, куда они были доставлены, сообщили, что состояние пациентов оценивается как средней тяжести. Их лечение продолжается.

По факту ведется расследование.

Поделиться:
177

Актуально

Политика

США поддержали строительство Транскаспийского газопровода - Рубио

Политика

Продолжаются совместные учения «Араз-2025» - ФОТО

Политика

Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

Общество

В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших по уголовному делу Рубена ...

Общество

В ДТП на автомагистрали Баку-Губа произошло ДТП: один человек погиб, двое ранены

Лавров прибыл в Армению с двухдневным рабочим визитом

В Нахчыване пройдет фестиваль алычи «гёйче»

В Сабирабаде убита несовершеннолетняя — тело найдено в Куре

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Объявлены желтое и оранжевое предупреждения о ветреной погоде - ФОТО

В Баку пассажиры метро и автобусов снова могут оплачивать проезд онлайн

В Баку начался суд над Ильхамой Эльшадгызы: «Даже кебаб есть не могу» - ВИДЕО

Пожилая женщина, устроившая «террор» с ножом в автобусе Баку, задержана - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

ВОЗ получит от Китая 500 млн долларов

Сегодня, 00:00

В ДТП на автомагистрали Баку-Губа произошло ДТП: один человек погиб, двое ранены

20 / 05 / 2025, 23:40

Лавров прибыл в Армению с двухдневным рабочим визитом

20 / 05 / 2025, 23:20

Матч «Карабаха» - в десятке лучших Лиги Европы

20 / 05 / 2025, 23:00

США поддержали строительство Транскаспийского газопровода - Рубио

20 / 05 / 2025, 22:40

В Нахчыване пройдет фестиваль алычи «гёйче»

20 / 05 / 2025, 22:20

В Сабирабаде убита несовершеннолетняя — тело найдено в Куре

20 / 05 / 2025, 22:00

Продолжаются совместные учения «Араз-2025» - ФОТО

20 / 05 / 2025, 21:40

Ройа появится на Каннском кинофестивале - ФОТО

20 / 05 / 2025, 21:20

Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

20 / 05 / 2025, 21:00

ЕС введет налог на купленные онлайн товары

20 / 05 / 2025, 20:40

Определен юридический статус представителя Президента Азербайджана по вопросам климата

20 / 05 / 2025, 20:20

В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших по уголовному делу Рубена Варданяна

20 / 05 / 2025, 20:00

Министр науки и образования встретился с грузинским коллегой

20 / 05 / 2025, 19:45

Рубио: Трамп не сделал никаких уступок Путину

20 / 05 / 2025, 19:30

Замначальники отделов Администрации Президента Азербайджана смогут получить диппаспорта

20 / 05 / 2025, 19:15

Спор вокруг Эвереста: кто из азербайджанских альпинисток первая?

20 / 05 / 2025, 19:00

Стал известен бюджет одного фестивального дня Dream Fest

20 / 05 / 2025, 18:45

Тофик Ягублу приговорен к 9 годам лишения свободы

20 / 05 / 2025, 18:30

Вдова Элвиса Пресли может посетить Баку

20 / 05 / 2025, 18:25
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50