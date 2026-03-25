Жена простила мужа в суде за убийство их сына

В Гедабекском районе завершилось судебное разбирательство по делу об убийстве в селе Славянка.

Как передает Qafqazinfo, следствие полностью доказало вину отца в гибели собственного сына.

Трагедия разыгралась четыре месяца назад. Согласно материалам обвинения, 60-летний Ильгар Ильясов в ходе бытового конфликта лишил жизни своего 37-летнего сына Рашада.

Ссора вспыхнула из-за претензий Рашада: находившийся в состоянии опьянения мужчина упрекнул отца в том, что тот работает, но не приносит в дом денег. Не выдержав нападок сына, Ильясов-старший схватился за нож.

В суде в качестве правопреемника погибшего выступала его мать. Женщина заявила, что прощает супруга, подчеркнув, что не имеет к подсудимому никаких претензий.

По ее словам, незадолго до случившегося они с сыном жили в Баку, но Рашад решил вернуться в село, чтобы присматривать за отцом. Женщина настаивала на том, что убийство не было преднамеренным: оба мужчины злоупотребляли алкоголем, “но, несмотря на это, были очень привязаны друг к другу”.

Суд признал Ильгара Ильясова виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы.