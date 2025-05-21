Торжество справедливости: напавший на посольство Азербайджана в Иране террорист понес заслуженное наказание

Спустя более чем два года возмездие настигло-таки террориста, совершившего в начале 2023 года вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Сегодня утром он был казнен в соответствии с приговором иранского суда, исполнение которого под различными предлогами затягивалось властями этой страны, но все же - в результате настойчивости Азербайджана - правосудие в конце концов свершилось.

Это событие стало кульминацией двухлетнего судебного процесса и дипломатических усилий, направленных на восстановление справедливости и наказание виновного в террористическом акте против азербайджанской дипломатической миссии.

Напомним, как это было. 27 января 2023 года посольство Азербайджана в Иране подверглось террористической атаке, в результате которой погиб начальник службы безопасности дипмиссии Орхан Аскеров, двое других сотрудников получили ранения. Это нападение не было обычным бытовым инцидентом, как сначала это пытались представить иранские власти.

Это был откровенный теракт против суверенного государства, совершенный в центре Тегерана средь бела дня - под носом у спецслужб и полиции Ирана.

Преступник, 50-летний Ясин Гусейнзаде, прорвался на территорию посольства с автоматом в руках. Его действия были целенаправленными и решительными - он прекрасно знал, куда идет и зачем. Нейтрализован он был сотрудниками службы безопасности дипмиссии, которые, будучи невооруженными, проявили личную отвагу и сумели своими силами обезоружить террориста и передать его в руки сильно припозднившейся местной полиции.

К сожалению, террорист успел убить одного и ранить еще двоих работников дипмиссии. Весь инцидент был заснят камерами видеонаблюдения, что не оставило сомнений в умышленности и террористическом характере его поступка. Последствия этой драмы могли быть еще более кровавыми, не останови его охранники в фойе, так сказать, на дальних подступах, ведь этажами выше в этом же здании проживали азербайджанские дипломаты со своими семьями. Страшно даже подумать, как далеко зашел бы преступник, не встретив сопротивления.

Реакция Азербайджана на этот кровавый инцидент последовала незамедлительно. Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семье погибшего и осудил этот беспрецедентный акт насилия. Он также дал четкие указания: приостановить деятельность посольства, эвакуировать весь персонал дипмиссии, включая членов семей, и добиваться от Тегерана всестороннего расследования инцидента.

Уже через два дня, 29 января, весь дипломатический персонал Азербайджана - 53 человека - был эвакуирован из Ирана. Эта мера стала не только ответом на угрозу безопасности, но и выражением твердой и принципиальной позиции государства, которое решительно продемонстрировало: безопасность его граждан, где бы они ни находились, является безусловным приоритетом.

Можно ли себе представить, чтобы какая-либо уважающая себя страна, после убийства сотрудника своего дипломатического представительства, продолжила бы работу своей миссии, будто ничего не произошло? Конечно, нет. Но именно такой реакции, судя по всему, ожидали в Тегеране. Однако они просчитались. Азербайджан не та страна, которой можно навязать молчание, особенно когда проливается кровь ее граждан.

С первых дней Азербайджан настаивал на объективном и открытом расследовании террористической атаки. Однако в Иране этот процесс затягивался, а первые заявления иранских официальных лиц вызывали, мягко говоря, недоумение. Тегеран сначала пытался представить теракт как бытовую ссору на почве «семейных недоразумений» и никак не связанный с политикой. Такие попытки замять дело лишь усугубили напряженность между двумя странами.

Азербайджанское общество справедливо ожидало одного - справедливого суда. Виновный в террористическом нападении должен быть привлечен к ответственности и наказан. Никакие «смягчающие» обстоятельства, никакие ссылки на душевное состояние преступника или внешние провокации не могли быть оправданием. И именно под этим давлением - твердым, принципиальным и последовательным - судебная система Ирана была вынуждена довести дело до конца.

В январе 2025 года Верховный суд Ирана утвердил смертный приговор Ясину Гусейнзаде. Это решение стало важным сигналом: правосудие, пусть и с опозданием, но восторжествовало. Приговор не только удовлетворил требование Азербайджана о справедливости, но и стал напоминанием о том, что преступления против представителей Азербайджанского государства не останутся без ответа.

Сегодняшнее исполнение приговора стало актом международной правовой значимости. Оно наглядно продемонстрировало, что Азербайджан стоит за своими гражданами и не оставляет их в беде нигде.

Азербайджан уже неоднократно доказывал, что может добиться справедливости - будь то военным путем, как в освобождении от оккупации своих территорий, или дипломатическими методами, как в случае с трагедией в Тегеране. Сильная государственность проявляется не в громких словах, а в конкретных действиях. И в этом смысле Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева подает пример того, как государство может быть эффективным и справедливым.

Тегеран в данном случае был вынужден признать: преступление произошло, ответственность неотвратима, и политическое давление - справедливое и аргументированное - дает результат. Если бы Азербайджан промолчал, если бы ограничился символическими протестами, наказания бы не последовало. Но этого не произошло. Справедливость восторжествовала.

Примечательно, что после этой трагедии, несмотря на все трудности, между Азербайджаном и Ираном начался медленный, но позитивный процесс нормализации.

Особую роль в этом сыграл визит нового президента Ирана Масуда Пезешкиана - визит, который стал значимым шагом к восстановлению доверия между двумя странами.

Соответственно, меняется и тональность переговоров: акцент сместился с обвинений и взаимных подозрений к прагматизму и диалогу. Потепление в отношениях стало возможным именно потому, что конфликт был разрешен принципиально и справедливо.

Без признания вины и исполнения приговора движение вперед было бы затруднено. Сегодня же существует надежда, что позитивная динамика в потеплении отношений будет сохранена. При этом важно понимать, что дружба возможна лишь тогда, когда она строится на уважении. Азербайджан доказал, что может быть жестким, если того требует ситуация, и открытым к сотрудничеству, когда соблюдены его интересы.

История с террористическим нападением на посольство в Тегеране стала экзаменом и для Азербайджана, и для Ирана. Первый прошел его с честью, второй - с трудом, но с конечным правильным выводом. Преступник осужден, приговор исполнен, дипломатическая справедливость восстановлена.

Но самое главное - это сигнал для всех: Азербайджан не позволит безнаказанно проливать кровь своих граждан. Это государство, которое не забывает и не торгуется, когда речь идет о чести и достоинстве.

Слова Президента Ильхама Алиева: «Кровь нашего народа не осталась на земле» стали политическим и моральным принципом, которым руководствуется Азербайджан во всех направлениях своей внутренней и внешней политики.