Азербайджан и «черный список» SAT: чьи махинации привели к отказам целой стране?

В азербайджанском сегменте социальных сетей и родительских сообществ активно распространяется информация о том, что Азербайджан оказался в так называемом «черном списке» стран, в отношении которых зарубежные университеты перестают принимать результаты экзамена SAT.

Сообщения подобного рода вызвали серьезную обеспокоенность среди абитуриентов и их семей, поскольку для многих именно SAT остается ключевым инструментом поступления в зарубежные вузы.

Отметим, что SAT (Scholastic Assessment Test) - международный стандартизированный экзамен, результаты которого используются зарубежными университетами при отборе абитуриентов.

В связи с этим редакция 1news.az решила разобраться в ситуации и обратилась за комментариями к профильным экспертам и образовательным структурам.

По словам эксперта по обучению за рубежом, руководителя компании BEIC Гюнай Масимовой, обсуждаемая проблема не возникла внезапно и не является следствием недавних решений международных организаций или университетов. Речь идет о системном кризисе доверия, который формировался в течение нескольких лет и сегодня стал особенно заметен. «На данный момент ряд зарубежных университетов негласно включили Азербайджан в список стран повышенного риска при рассмотрении результатов SAT. Формально речь не идет о публично объявленном «черном списке», однако на практике многие вузы либо не принимают результаты азербайджанских абитуриентов без дополнительных проверок, либо требуют повторного экзамена, внутреннего тестирования или так называемого double check, углубленной оценки академических навыков поступающего. В ряде случаев абитуриенты получают прямые отказы, в которых указывается именно страна происхождения и отсутствие доверия к представленным результатам» - отметила Г.Масимова.

По словам эксперта, первопричина этой ситуации кроется в деятельности отдельных частных структур, которые на протяжении нескольких лет занимались систематической фальсификацией или искусственным завышением результатов SAT. Речь идет о центрах, позиционирующих себя как организации по подготовке и сопровождению студентов за рубежом, однако фактически ориентированных не на образование, а на коммерческую выгоду. В результате в зарубежные университеты поступали абитуриенты с исключительно высокими баллами - 1500 и выше, - от которых ожидали соответствующего уровня академической подготовки, аналитического мышления и владения английским языком.

«На практике же значительная часть таких студентов не могла продемонстрировать даже базовых знаний, необходимых для обучения в зарубежном университете. Эти несоответствия довольно быстро стали очевидны, что привело к утрате доверия не к отдельным абитуриентам или центрам, а к стране в целом. Таким образом, репутационные издержки легли не на конкретных нарушителей, а на всех азербайджанских студентов без исключения» - отметила эксперт.

Также подчеркивается, что сложившаяся ситуация является особенно болезненной и несправедливой для тех абитуриентов, которые готовились самостоятельно, честно сдавали экзамены и прикладывали значительные усилия для достижения высоких, но реалистичных результатов. Сегодня именно такие студенты все чаще сталкиваются с отказами, несмотря на соответствие формальным требованиям. По словам Масимовой, в ряде случаев университеты прямо указывают, что причина отказа связана не с конкретным профилем абитуриента, а с отсутствием доверия к результатам SAT, полученным в Азербайджане.

Так, один из ведущих и рейтинговых вузов Центральной Европы, Charles University (computer science faculty), на своем официальном сайте в разделе условий приема указал, что результаты SAT, полученные в Азербайджане, не подлежат рассмотрению. В опубликованных требованиях Азербайджан фактически обозначен как единственная страна, абитуриенты из которой не проходят стандартный отбор по данному экзамену.

«Лица и организации, доведшие ситуацию до подобного уровня, зачастую не имеют прямого отношения к образованию как таковому. Многие из них работают исключительно в логике бизнеса, создавая в социальных сетях иллюзию массовых успехов и гарантированных поступлений. В рекламных материалах и публикациях активно продвигаются «невообразимые» баллы, формируя у родителей и абитуриентов искаженное представление о реальных академических стандартах. В итоге честные студенты, набравшие более скромные, но объективные результаты, оказываются в заведомо проигрышной позиции и теряют возможности, которые должны быть доступны им по праву».

В то же время редакция 1news.az обратилась за официальным комментарием в Государственный экзаменационный центр:

«Проведение экзаменов SAT в Государственном экзаменационном центре продолжается в соответствии с установленным графиком. Также объявлено расписание экзаменов, которые пройдут в ГЭЦ в первой половине 2026 года. Экзамены будут организованы 14 марта, 2 мая и 6 июня»

Таким образом, на институциональном уровне каких-либо изменений в организации экзаменов на территории страны не зафиксировано.

Однако, как отмечалось и ранее, сам факт проведения экзамена не гарантирует автоматического признания его результатов зарубежными университетами.

Для получения более широкой картины редакция также обратилась за комментариями к ряду частных образовательных центров.

В центре Glodemia, специализирующемся на подготовке абитуриентов к международным экзаменам и сопровождении поступления в зарубежные университеты, сообщили, что не располагают какой-либо информацией о включении Азербайджана в «черные списки» или об официальном отказе университетов принимать результаты SAT азербайджанских студентов.

Такую же позицию озвучил и другой образовательный центр Star, предоставляющий аналогичные услуги, представители которого заявили, что ни сотрудники, ни обучающиеся не получали сведений подобного характера.

Тем не менее отсутствие официальных уведомлений не отменяет реальных кейсов отказов, с которыми уже сталкиваются абитуриенты.

В связи с этим, редакция 1news.az так же отправила запрос в College Board (является официальным организатором экзамена SAT и отвечает за проведение тестирования, обработку результатов и взаимодействие с университетами по вопросам их признания) и ожидает ответа.

От редакции

Сложившаяся ситуация вызывает серьезные вопросы с точки зрения справедливости и ответственности. Недопустимо, чтобы из-за действий ограниченного круга лиц, занимающихся фактическим мошенничеством и манипуляцией академическими результатами, страдали тысячи добросовестных студентов и репутация страны в целом. Речь идет не только о конкретных судьбах абитуриентов, но и о доверии к азербайджанской образовательной системе как части глобального академического пространства. Ведь подобные процессы имеют долгосрочные последствия.

В данный момент именно общественное внимание является необходимым условием для того, чтобы подобные практики не становились нормой, а добросовестные студенты не расплачивались за чужие нарушения. Вопрос доверия к академическим результатам является в первую очередь вопросом доверия к стране и ее гражданам, и он требует системного и взвешенного подхода на всех уровнях.

Особенно важно, чтобы компететентные органы дали принципиальную и своевременную реакцию на происходящее, ведь выявление и пресечение деятельности организаций и отдельных лиц, занимающихся фальсификацией экзаменационных результатов, является ключевым шагом к восстановлению доверия к азербайджанским абитуриентам на международной арене.

Показательно, что данная проблема обостряется на фоне недавнего резонансного уголовного дела, связанного с нарушениями в сфере экзаменов.

Напомним, что недавно известный эксперт в области образования Кямран Асадов был привлечен к уголовной ответственности по обвинению в организации схемы незаконной помощи абитуриентам с использованием технических средств на вступительных экзаменах. Расследование, инициированное ГЭЦ и проведенное при участии правоохранительных органов, выявило масштабные злоупотребления, ставшие предметом судебного разбирательства.

Пока ответственность за подобные нарушения не станет неотвратимой, азербайджанские студенты будут продолжать сталкиваться с отказами за рубежом не из-за недостатка знаний, а из-за репутационного ущерба, нанесенного чужой жадностью.

Джамиля Суджадинова