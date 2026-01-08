 Азербайджан: время инициатив и влияния | 1news.az | Новости
Азербайджан: время инициатив и влияния

Себа Агаева14:22 - Сегодня
Азербайджан: время инициатив и влияния

2025 год стал для Азербайджана периодом значимых дипломатических успехов и усиления международного авторитета.

Страна активно развивала стратегические партнерства, расширяла участие в международных организациях и демонстрировала способность формировать собственную внешнеполитическую повестку.

Азербайджан проявил инициативу на ключевых направлениях - в экономике, безопасности, региональной интеграции и международной дипломатии. В центре внешнеполитической стратегии страны оказались прагматизм, инициативность и последовательное укрепление роли страны как надежного партнера.

Стратегические союзы и международное признание

Одним из ключевых событий года стало официальное оформление всестороннего стратегического партнерства с Китаем. Об этом заявил Президент Ильхам Алиев в недавнем интервью местным телеканалам.

«Одним из событий большой важности является наше стратегическое партнерство с Китаем. В прошлом году во время моего государственного визита в Китай была подписана Совместная декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, и это можно считать огромным успехом. Потому что Китай также является одной из ведущих стран мира, и эти политические рамки, политическая платформа, безусловно, могут рассматриваться как проявление нашей успешной дипломатии», - подчеркнул Президент.

Помимо этого, Азербайджан стал единственным новым членом организации D-8, объединяющей крупнейшие страны мусульманского мира. Президент отметил: «Я это расцениваю как большое достижение. Ведь эта организация была создана около 30 лет назад и с момента своего основания не принимала в свои ряды новых членов. Именно поэтому она до сих пор называется D-8. Единственным новым членом стал Азербайджан. Если учесть, что в этой организации объединены крупнейшие страны мусульманского мира, приглашение Азербайджана и наше избрание, если можно так сказать, конечно же, можно считать большим успехом. Достаточно сказать, что общая численность населения стран, объединенных в этой организации, превышает миллиард человек, а их совокупная экономика составляет более четырех триллионов. Азербайджан не может считаться крупной страной ни по численности населения, ни по экономике. Наше официальное участие там, конечно же, является признаком уважения к нам и результатом проводимой нами независимой политики. И мы немедленно приступили к активной работе. По нашей инициативе в Азербайджане создано несколько центров организации - по медиа, климату, экологии, энергетике, транспорту, и мы, конечно же, будем участвовать в этой организации как активный член», - заявил глава государства.

Еще одним значимым шагом стала интеграция Азербайджана в Совет Центральноазиатских консультаций с полными правами членства. Несмотря на то, что географически страна не относится к Центральной Азии, тесные двусторонние и многосторонние проекты позволили ей занять полноправное место в организации. Президент подчеркнул: «Официально приняв Азербайджан в эту группу, страны Центральной Азии тем самым проявили к нам большое уважение и продемонстрировали дальновидность».

Азербайджан демонстрирует, что умелая дипломатия может компенсировать ограничения, связанные с относительной малой территорией и численностью населения. Стратегическое партнерство с Китаем и вступление в D-8 не только расширяют возможности экономического сотрудничества, но и подтверждают способность Баку формировать собственные международные правила игры.

При этом страна не ограничивается формальным членством в международных организациях - она активно формирует повестку, создавая собственные центры D-8 по ключевым направлениям. Такой подход позволяет Азербайджану усиливать влияние и одновременно сохранять самостоятельность, превращая дипломатические инициативы в реальные стратегические преимущества.

Азербайджан как «живой мост» и региональный транзитный центр

2025 год также отметился укреплением роли Азербайджана как «живого моста и надежного партнера» между регионами. Через территорию страны в первый раз прошло 100 тысяч контейнеров, и этот показатель продолжает расти.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул: «Объемы грузов, проходящих через нашу территорию, растут. Это только начало. Их количество многократно возрастет, и мы активно работаем над расширением транспортной инфраструктуры».

Стратегическая роль Азербайджана усиливается не только в логистике, но и в энергетике. В ноябре 2024 года был подписан межгосударственный проект по прокладке энергетического кабеля между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном, а также волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря. Эти инициативы укрепляют статус страны как ключевого транспортного и коммуникационного узла.

Рост транзитных и энергетических проектов позволяет Азербайджану одновременно усиливать экономический потенциал и укреплять геополитическое влияние. Страна превращается в важное связующее звено между Центральной Азией и Западом, что повышает значимость Азербайджана в глазах международных партнеров.

Развитие инфраструктуры, цифровых и энергетических проектов усиливает стратегический вес страны на международной арене и делает ее привлекательным партнером для глобальных игроков.

Саммит Тюркских государств в Габале и военное сотрудничество

Особое внимание в 2025 году привлек Саммит Тюркских государств в Габале. Президент Ильхам Алиев предложил укрепить военное сотрудничество и проводить совместные учения: «Современный мир показал, что безопасность и сила стали ключевыми факторами, а инициатива направлена на повышение взаимной поддержки и оборонного потенциала».

В Габале было подтверждено единство тюркского мира и активная роль Азербайджана как координатора инициатив. Неофициальные и официальные саммиты, проводимые по инициативе страны, демонстрируют, что дипломатия и оборонная стратегия могут идти рука об руку, создавая прочные основы для региональной стабильности.

Предложение о военном сотрудничестве подчеркивает, что Азербайджан осознает взаимосвязь безопасности и дипломатии. Страна объединяет внешнеполитические, экономические и оборонные инициативы, что позволяет ей действовать как надежный и предсказуемый партнер на международной арене.

Этот системный подход укрепляет позиции страны, создавая баланс между силой, инициативой и ответственностью.

Дипломатия через инициативу

Азербайджан активно проводил международные форумы и саммиты. Среди них - мероприятия в Ханкенди, Шуше и Габале, включая бизнес-, молодежный и женский форумы. Президент отметил: «Мы были готовы принять в Ханкенди, Агдаме, Шуше девять глав государств и правительств. Существующая инфраструктура, конференц-залы, отели и другие необходимые факторы создавали нам эту возможность».

Эти события демонстрируют, что страна способна не только участвовать в международной политике, но и создавать условия для эффективного диалога на глобальном уровне. Международные саммиты укрепляют имидж Азербайджана как активного и инициативного игрока, способного формировать собственную внешнеполитическую повестку.

Активная организация саммитов и форумов позволяет Азербайджану укреплять позиции на международной арене без прямого давления на партнеров. Через инициативу и демонстрацию готовности к сотрудничеству страна закрепляет свой статус страны, способной влиять на региональные и глобальные процессы.

Стратегия сочетает прагматизм и инициативность: Азербайджан не только участвует в международных организациях, но и создает собственные платформы для обмена опытом, совместной работы и выработки решений, что усиливает его дипломатическую автономию.

Азербайджан на пути к усилению международного влияния

2025 год продемонстрировал, что Азербайджан способен эффективно сочетать дипломатические инициативы, экономические проекты и меры по укреплению безопасности. Страна закрепила статус надежного партнера, ключевого транспортного и энергетического узла, активно участвует в международных организациях и формирует собственную повестку на глобальной арене.

«Наша позиция заключается не только в том, чтобы быть сильными, но и оставаться верными принципам справедливости, ответственности и международной стабильности», подчеркнул Ильхам Алиев.

Именно этот баланс между силой, инициативой и ответственностью делает внешнюю политику Азербайджана успешной и заметной на мировой арене.

