TƏBİB: Один из госпитализированных с ожогами в Газахе находится в тяжелом состоянии - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
26 ноября 2026 года около 07:30 два человека (мужчина и женщина) были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Газахской районной центральной больницы.
Об этом 1news.az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Отмечается, что пациентам, у которых были диагностированы термические ожоги различных участков тела, оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их лечение продолжается в профильном отделении. Состояние одного из пострадавших оценивается как средней степени тяжести, другого - как тяжелое.
09:05
На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о взрыве в частном жилом доме в селе Юхары Салахлы Газахского района.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что во дворе частного жилого дома произошёл взрыв без возгорания во вспомогательном строении общей площадью 20 кв.м.
В результате взрыва строению нанесён ущерб, 2 человека получили ранения.
Силами МЧС на месте происшествия приняты необходимые меры безопасности.
По факту происшествия соответствующими структурами проводится расследование.
08:45
В селе Юхары Салахлы Газахского района в доме произошел взрыв в результате утечки газа.
Как сообщает АПА, местные жители М.Келаев (1961 г.р.) и его мать Д.Келаева (1939 г.р.) госпитализированы с ожоговыми травмами.
Обоим оказана медицинская помощь.
Отмечается, что состояние М.Келаева оценивается как средней степени тяжести.
На место происшествия направлены сотрудники соответствующих структур.
По данному факту проводится расследование.