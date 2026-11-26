26 ноября 2026 года около 07:30 два человека (мужчина и женщина) были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Газахской районной центральной больницы.

Об этом 1news.az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что пациентам, у которых были диагностированы термические ожоги различных участков тела, оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их лечение продолжается в профильном отделении. Состояние одного из пострадавших оценивается как средней степени тяжести, другого - как тяжелое.

09:05

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о взрыве в частном жилом доме в селе Юхары Салахлы Газахского района.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что во дворе частного жилого дома произошёл взрыв без возгорания во вспомогательном строении общей площадью 20 кв.м.

В результате взрыва строению нанесён ущерб, 2 человека получили ранения.

Силами МЧС на месте происшествия приняты необходимые меры безопасности.

По факту происшествия соответствующими структурами проводится расследование.

08:45

В селе Юхары Салахлы Газахского района в доме произошел взрыв в результате утечки газа.

Как сообщает АПА, местные жители М.Келаев (1961 г.р.) и его мать Д.Келаева (1939 г.р.) госпитализированы с ожоговыми травмами.

Обоим оказана медицинская помощь.

Отмечается, что состояние М.Келаева оценивается как средней степени тяжести.

На место происшествия направлены сотрудники соответствующих структур.

По данному факту проводится расследование.