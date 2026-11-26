Болельщик, приехавший в Азербайджан из России на матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между клубами «Сабах» и «Барселона» в Баку, скончался на стадионе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Teleqraf, инцидент произошел во втором тайме встречи на Бакинском олимпийском стадионе.

У наблюдавшего за игрой с трибун жителя Красноярского края России Антона Александровича Петрищева (1987 г. р.) внезапно ухудшилось самочувствие. Он скончался прямо на стадионе.

Тело покойного передано в морг для проведения экспертизы.

По предварительной версии, причиной смерти болельщика стала сердечная недостаточность.

По данному факту проводится расследование.