Обнародована численность населения на освобожденных территориях Азербайджана

Обеспечено возвращение бывших вынужденных переселенцев в 14 населенных пунктов на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает АПА, об этом было сообщено на заседании Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики, проведенном сегодня под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба Самира Нуриева в городе Агдам.

Было отмечено, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях проживают и работают более 43 тысяч человек, включая работников государственного и частного секторов и студентов.