В Баку обновляются автобусы еще на одном маршруте

Обновляются автобусы, курсирующие по маршруту № 40, соединяющему поселок Гюнешли с железнодорожной станцией Сабунчи, говорится в сообщении Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, 18 новых автобусов King Long 2025 года выпуска, которые поступят в эксплуатацию для пассажиров с 26 мая, оснащены современной, экологически чистой технологией CNG. С введением новых автобусов интервал движения по этому маршруту составит 6-7 минут.

Оплата проезда в автобусе осуществляется безналичным способом.