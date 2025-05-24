В Турции трагически погиб азербайджанец

В Турции трагически погиб водитель грузовика-азербайджанец.

Как сообщает Oxu.Az, инцидент зафиксирован в городе Ризе. Автомобиль сбил переходившего дорогу водителя фуры с азербайджанским государственным регистрационным номером 59-BG-176, его личность устанавливается.

Он скончался на месте происшествия.

Известны некоторые подробности смерти мужчины. Припарковав транспортное средство на обочине, он хотел перейти на противоположную сторону, чтобы поесть в ресторане. В этот момент и был совершен наезд.

Отметим, что в настоящее время разыскиваются родные погибшего водителя.