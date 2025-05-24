В Турции трагически погиб азербайджанец
В Турции трагически погиб водитель грузовика-азербайджанец.
Как сообщает Oxu.Az, инцидент зафиксирован в городе Ризе. Автомобиль сбил переходившего дорогу водителя фуры с азербайджанским государственным регистрационным номером 59-BG-176, его личность устанавливается.
Он скончался на месте происшествия.
Известны некоторые подробности смерти мужчины. Припарковав транспортное средство на обочине, он хотел перейти на противоположную сторону, чтобы поесть в ресторане. В этот момент и был совершен наезд.
Отметим, что в настоящее время разыскиваются родные погибшего водителя.
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