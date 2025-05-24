МВД: За сутки задержаны 56 подозреваемых в совершении различных преступлений

Правоохранительные органы Азербайджана за минувшие сутки задержали 56 подозреваемых в совершении различных преступлений.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации, 23 мая по горячим следам было раскрыто 53 преступления, а также 10 преступлений, остававшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

В общей сложности 153 человека, находившихся в розыске, в том числе 127 человек, разыскиваемых в качестве должников, были задержаны и переданы по назначению.

Было выявлено 26 фактов, связанных с наркотиками, и 8 фактов, связанных с незаконным хранением оружия и боеприпасов.