В Азербайджане до 55 тыс. абитуриентов сдадут вступительные экзамены в вузы

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр.

В целом в экзаменах ожидается участие 54 247 абитуриентов, в том числе 25 961 человек - по II группе специальностей и 28 286 человек - по III.

Они будут организованы в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Экзамен в Карабахском университете в Ханкенди станет первым вступительным экзаменом, организованным на освобожденных от оккупации территориях. В нем примут участие абитуриенты, проживающие в Ханкенди, а также в Ходжалы, Агдере, Шуше и Лачыне. Кроме того, выпускники этого года Физулинской школы имени М.Улугбея, Джебраильской школы имени М.Мехдизаде и полной средней школы села Агалы в Зангилане также будут сдавать вступительные экзамены в Ханкенди. Ожидается, что 51 учащийся этих школ примет участие в экзаменах. Абитуриенты и сопровождающие их родители могут проехать в Ханкенди, предъявив документ об участии в экзамене и удостоверение личности.

Участники могли распечатать "Лист пропуска на экзамен" на сайте Государственного экзаменационного центра с 14 мая. Экзамен начнется в 10:00, пропускной режим завершится за 15 минут до этого, в 09:45. Участники, прибывшие после этого, не допускаются в экзаменационное здание.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).