В Азербайджане выявлены факты незаконной вырубки деревьев: ущерб природе составил более 117 тысяч манатов

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности за последнюю неделю выявили ряд фактов незаконной вырубки зеленых насаждений на территории Баку, Сумгайыта и Абшеронского района.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе проверок установлено, что нарушения имели место:

в Баку, на территории, принадлежащей строительной компании «Avant Group» ЖCК, на пересечении улиц Сабита Оруджова, Натига Алиева и Афиаддина Джалилова Хатаинского района столицы;

в Сумгайыте, на участке рядом с рестораном «Amore» вдоль автодороги Сумгайыт–Новханы;

в Абшеронском районе, на землях ООО «Qar-Daş Company» вблизи экологического контрольного поста;

а также в поселке Масазыр, рядом с жилым комплексом «Qurtuluş».

По данным Государственной службы, в результате незаконной вырубки деревьев природе был нанесен ущерб на сумму 117 300 манатов.

Так как объем нанесенного урона образует состав уголовного преступления, материалы по каждому факту подготавливаются для передачи в правоохранительные органы с целью правовой оценки и привлечения виновных к ответственности.