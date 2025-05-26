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Президент: Некоторые институты поощряют предвзятость и двойные стандарты, внушают антимусульманские настроения

First News Media14:51 - Сегодня
Президент: Некоторые институты поощряют предвзятость и двойные стандарты, внушают антимусульманские настроения

Вызывает сожаление тот факт, что против такого общечеловеческого зла и угрозы, как исламофобия не только не ведется борьба, но и в ряде стран ее распространение даже поощряется. Число сторонников радикальных движений и ультраправых партий, которые пытаются влиять на чувства и мысли людей, представляя ислам и мусульман как угрозу западной идентичности и ценностям, постепенно растет, а их представители начинают получать все больше мест в парламентах. В то же время такие институты, как Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы, поощряя предвзятость и двойные стандарты, внушают антимусульманские настроения.

Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».

По словам главы государства, еще одним фактором, служащим распространению исламофобии, является деятельность некоторых медиа органов, играющих деструктивную роль в формировании общественного мнения и создающих негативный образ мусульман.

«Эти медиаструктуры, целенаправленно отождествляя экстремизм, терроризм и другие подобные понятия с исламом, создают предвзятое представление о нашей религии, изображая ее как источник опасности и пытаясь навесить на нее ярлык террора. Связывая проблемы, имеющиеся в общественно-политической и социально-экономической жизни страны, с Исламом и мусульманами, они сеют в обществе чувства недоверия и страха», - подчеркнул Президент Азербайджана.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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