ГЭЦ прояснил вопрос о сложности заданий на вступительных экзаменах

Методические основы, на которые опирается Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) при определении содержания вступительных экзаменов, являются очень чёткими и однозначными.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в ГЭЦ. Эти основы включают действующие в стране образовательные программы, учебники и программы вступительных экзаменов, разработанные на их базе.

В ГЭЦ отметили, что при подготовке содержания экзаменов учитываются все эти факторы.

«Сразу после вчерашнего экзамена все задания, их пояснения и правильные ответы были представлены общественности. Участники экзамена, а также родители, учителя и эксперты могут получить доступ к пояснениям всех тестовых заданий (II и III группы специальностей), а также к правильным ответам на закрытые и кодируемые открытые задания по соответствующим гиперссылкам. Сборники вопросов также были выданы участникам экзамена. Всё это наглядно демонстрирует открытость содержания экзамена для общественности», — заявили в ГЭЦ.

Что касается уровня сложности заданий, то общее правило таково: в каждом экзамене по всем предметам используются лёгкие, средние и сложные тестовые задания, чтобы дифференцировать учащихся с разным уровнем подготовки. Также сложность экзамена является относительным понятием. Она, безусловно, меняется в зависимости от уровня подготовки участника экзамена. Одно и то же задание может быть трудным для кого-то и лёгким для другого.

В ГЭЦ подчеркнули, что вступительные экзамены в высшие учебные заведения проводятся с целью отбора и распределения абитуриентов. В этом процессе участвуют десятки тысяч абитуриентов с различным уровнем подготовки. Именно для выявления этих различий и возможности выбора среди абитуриентов в экзамене используются тестовые задания лёгкого, среднего и сложного типов. Это необходимо, поскольку экзамен должен различать не только слабо- и среднеподготовленных абитуриентов, но и хорошо подготовленных участников.

На данный момент окончательные результаты экзамена не объявлены. Поэтому никто не может высказывать конкретное мнение. Уровень сложности экзамена не определяется на основе записей в социальных сетях. После объявления результатов необходимые показатели всегда представляются общественности. Однако традиционный анализ показывает, что мнения некоторых участников о сложности тестовых заданий не соответствуют действительности.