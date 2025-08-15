Лукашенко пригласил Трампа с семьей в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил президента США Дональда Трампа посетить Минск вместе с семьей.

Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

По данным пресс-службы белорусского лидера, 15 августа президенты Белоруссии и США провели телефонный разговор. В ходе беседы лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональные темы и ситуацию в горячих точках, включая Украину.

Стороны договорились продолжить контакты. В рамках разговора Лукашенко пригласил Трампа с семьей посетить Минск, и американский лидер принял приглашение.

Сам Трамп рассказывал, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко освобождение 1,3 тыс. заключенных.

Телефонный разговор политиков состоялся во время полета Трампа в Анкоридж, где у него состоится саммит с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Gazeta.Ru