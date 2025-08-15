Дети без жалости, безмолвные родители: В Баку аниматоров унижают на работе - ВИДЕО

Представьте, вы работаете аниматором. Даже когда у вас нет настроения или что-то болит, вы надеваете улыбку и выходите на площадку, чтобы дарить детям радость.

Вы работаете с самыми, казалось бы, безобидными созданиями, но, как выясняется, это далеко не так.

В социальных сетях часто появляются видео, снятые самими родителями, где их дети безжалостно обращаются с аниматорами. На одном из таких роликов, отчётливо видно, как дети издеваются над людьми в костюмах: толкают, дёргают и почти срывают с них одежду, которая помогает этим людям зарабатывать на жизнь.

Кадры из детского праздника были сняты, на территории объекта общественного питания «AF Hotel», который ранее уже попадал в поле зрения общественности, недопустимым содержанием домашних животных. Кроме того, на его территории был обнаружен незаконный зоопарк, где без какой-либо лицензии также содержались животные, занесённые в Красную книгу. К счастью, позже все они были спасены и вывезены с территории отеля.

В этом видео есть два особенно поразительных момента. Первый - это присутствие среди детей взрослого, бородатого, но невысокого мужчины, чьему поведению они подражают и который, видимо, забыл, что в отличие от внешности, по паспорту ему далеко не 5-6 лет.

Второй ужасный момент заключается в том, что практически ни один родитель не вмешивается и не объясняет своему ребёнку, как нужно себя вести, а как - нельзя. Вместо того чтобы пресечь агрессию, они фиксируют ее, тем самым фактически поощряя. Такое поведение создаёт опасную норму, при которой насилие над человеком в костюме воспринимается как забавное развлечение, а не как недопустимое поведение.

Никто даже на минуту не задумывается: а что, если это их собственный ребёнок, сын или муж работает в таком костюме, чтобы заработать на жизнь? Будет ли им приятно такое отношение? Навряд ли. Но, к сожалению, ситуация не меняется.

Под конец праздника, уставшие и избитые, аниматоры возвращаются за кулисы. Снимают костюмы, а под ними - синяки и ссадины. Они не жалуются, потому что знают: надо зарабатывать на жизнь.