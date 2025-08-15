 Президент Сербии заявил, что беспорядки в стране спровоцированы извне | 1news.az | Новости
Президент Сербии заявил, что беспорядки в стране спровоцированы извне

22:32 - Сегодня
Беспорядки на протестах в Сербии большей частью вызваны извне.

Об этом заявил в эфире Радио и телевидения Сербии президент республики Александар Вучич, передает РИА Новости.

«Я был бы слишком наивен и был бы нечестен, если бы не сказал, что это большей частью вызвано извне. Не будем наивными. Все, что говорится о жесткости полиции и попытки целовать полицейских в Крагуеваце, все это уже было видно в разных цветных революциях, от «арабской весны» до того, что происходило в нашей стране 25-26 лет назад», — подчеркнул политик.

Он отметил, что это не какие-то большие новшества.

Источник: Gazeta.Ru

