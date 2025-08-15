Рефери ФИФА из Азербайджана назначены на матчи Лиги конференций

Рефери ФИФА из Азербайджана Алияр Агаев и Эльчин Масиев получили новые назначения от УЕФА – оба обслужат матчи Лиги конференций.

А.Агаев станет главным арбитром первого матча плей-офф в Словакии между украинским «Полесье» и итальянской «Фиорентиной». Ему будут помогать Зейнал Зейналов и Акиф Амирли. Кямал Умудлу выполнит функции четвертого арбитра.

Э.Масиев обслужит матч между «Целе» и чешской «Баник Острава» в Словении. Его помощниками будут Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов, а четвертым арбитром станет Фарид Гаджиев.

Отметим, что оба поединка состоятся 21 августа.

Источник: АЗЕРТАДЖ