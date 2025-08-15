Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Лукашенко

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что в ходе телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко обсудил предстоящий саммит с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

Комментируя этот разговор, Трамп заявил, что он был «очень хорошим». Помимо предстоящего саммита РФ и США на Аляске лидеры двух государств обсудили освобождение Белоруссией 16 заключенных, а также поговорили об освобождении еще 1300 человек, уточнил Трамп.

По итогам этого разговора глава Белого дома отметил, что хочет лично встретиться с Лукашенко в будущем.

Источник: Gazeta.Ru